Pornohviezda Rocco Siffredi mal byť pôvodne kňaz. Svoj 24-centimetrový penis nazýval diablom, „zničil“ ním vraj tisíce herečiek

Prezývku „Italian Stallion“ (taliansky žrebec) či európsky John Holmes si vyslúžil vďaka vášni pre drsný sex ale aj 24-centimetrový penis. Lady Dee označila spoluprácu s Roccom za svoj najnepríjemnejší zážitok v rámci porna.

Vo svete priemyslu pre dospelých netreba Rocca Siffrediho predstavovať. Talianska pornolegenda, ale inak aj herec, režisér či producent, si totiž zahral vo viac ako 1300 porno filmoch (rôzne zdroje uvádzajú iný počet) a počas kariéry vystriedal približne 5-tisíc sexuálnych partneriek. Na scénu prišiel v roku 1986. Odvtedy je prezývaný aj ako krstný otec drsného sexu.

Svojím vzhľadom, povestnou výkonnosťou a inovatívnym štýlom si Siffredi získal celosvetovú popularitu a zanechal trvalú stopu v priemysle pre dospelých. Jeho vplyv však siaha ďaleko za hranice pornografie. Siffredi sa stal symbolom slobody sexuálneho prejavu a otvorenosti, ale aj ikonou popkultúry.

Pornohviezda sa mala stať pôvodne kňazom. Vybrala si však povolanie, kde sa zarábať oveľa lepšie. Zdroj: Instagram/roccosiffredi_official

Že sa chce stať pornohercom vraj vedel od ranného veku. Keď ho však mama ako deväťročného našla na balkóne masturbovať, najradšej by sa vraj prepadol pod zem a z ostychu sa zatvoril do kúpeľne. Mama ho neskôr zavolala k večeri a s úsmevom prehodila: „Neboj sa. Práve si sa stal dospelákom,“ píše The Daily Beast. Príbeh Rocca Siffrediho si dnes môžeš pozrieť na Netflixe v trendujúcom seriáli Supersex. Hot zaujímavosti z jeho života ti však prinášame aj v tomto článku.

K pornu ho prieviedla (aj) tragédia

Rocco Siffredi, skutočným meno Rocco Antonio Tano, sa narodil 4. mája 1964 v talianskom mestečku Ortona. Vyrastal v náročných podmienkach a chudobnej rodine, čo ho už v detstve prinútilo rozmýšľať nad budúcnosťou.

Rocco vedel, že bude pornohviezdou od ranného veku. Čo ho k tomu doviedlo? Zdroj: Canal+

„Mohol som sa stať kňazom... alebo cestárom ako môj otec, ale keď vidíš svojich rodičov ako mesiac čo mesiac finančne zápasia, čo chceš od života? Chceš im dať niečo lepšie. To je to, o čom som sníval,“ povedal v rovnomennom dokumente Rocco, ako píše The Sun. „Povedal som si, musíš urobiť niečo, aby si pomohol svojej mame. Tak som použil svoj penis,“ dodal.

K „boju o prežitie“ a výberu netradičného povolania ho priviedla aj obrovská rodinná tragédia.