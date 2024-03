VIDEO: Známa česká streamerka sa nakrúcala pri tom, ako sa v obci rútila šialenou rýchlosťou. Jazdou ohrozovala ľudí na zástavke

Na jazdu autom sa vybrala počas takzvaného subathonu vysielania, o ktorého dĺžke rozhodujú diváci.

Známa česká streamerka Maria Linartová, známa aj pod menom Mayyya, sa po českých uliciach rútila závratnou rýchlosťou. Fanúšikom v livestreame chcela ukázať zrýchlenie svojho nového auta, informuje CNN Prima.

Mayyya sa na mieste, kde je maximálna povolená rýchlosť 50 km/h, premávala rýchlosťou 115 km/h. Cestou po dedine míňala oprotiidúce autá aj autobus. „Ja idem iba takou rýchlosťou, akou viem, že mám ísť,“ povedala počas jazdy spolujazdcovi, ktorý ju upozornil. Na jazdu autom sa vybrala počas takzvaného subathonu (vysielania, o ktorého dĺžke rozhodujú diváci).

Z kritiky si ťažkú hlavu nerobí

Na internete sa objavilo množstvo reakcií, v ktorých ľudia streamerku za nebezpečnú jazdu kritizujú. „Pamätáte si na streamerku Mayyyu? Predtým to bola charita a teraz je to 110 v dedine priamo na kameru, to je šialené. Čo na to @PolicieCZ? Je to na vodičák?“ Pýta sa jeden z používateľov na Twitteri, kde v príspevku označil aj českú políciu.

Linartová na kritiku reagovala po svojom a žiadne ospravednenie verejnosti neadresovala. „Normálne sa poje*ali,“ povedala ironicky. „Nehovorím, že to má niekdo robiť, nehovorím, že to je ok. To fakt nie. Je to zlé,“ priznala najprv chybu, no vzápätí zmenila rétoriku. „Okolo nebolo nič, zastávka bola až ďalej. O čo ide?“ Reagovala na jeden z komentárov.