Luxusné vily v Kalifornii padajú z útesu. Jeden z majiteľov miliónovej nehnuteľnosti však svoj domov odmieta opustiť

Muž sa odmieta odsťahovať zo svojho miliónového sídla napriek tomu, že sa môže zosunúť do oceánu. V meste Dana Point v Kalifornii totiž došlo k rozsiahlemu zosuvu pôdy, v dôsledku ktorého teraz tri vily (v hodnote 16, 13 a 12,8 milióna dolárov) balansujú na okraji útesu, informuje Unilad.

Domy sa nachádzali pomerne blízko okraja masívneho útesu už aj pred zosuvom pôdy, ktorý bol spôsobený obdobím silných dažďov v oblasti. Teraz to však vyzerá, že onedlho spadnú do oceánu. Ostatní miestni obyvatelia sú zo situácie zhrození. Majiteľ jedného z honosných sídiel, ktoré od kraja útesu delí len niekoľko metrov, však tvrdí, že nemá v pláne odísť.

WATCH: A landslide near Dana Point, California, has left multiple homes teetering on the edge of a cliff. pic.twitter.com/PO3yEt8Gqu