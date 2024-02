Trump predstavil vlastnú značku tenisiek. Sú zlaté, lesklé, majú americkú vlajku a stoja 400 dolárov

Bývalý americký prezident Donald Tump uviedol na trh svoju vlastnú značku tenisiek. Spravil tak deň po tom, ako mu sudca nariadil zaplatiť pokutu 354,9 milióna dolárov. Tú dostal za nadhodnotenie svojho majetku, informuje o tom The Guardian.

Na najväčšej prehliadke tenisiek Sneaker Con vo Philadelphii odprezentoval lesklé, vysoké a zlaté tenisky, ktoré majú detail americkej vlajky a písmena „T“. Na webovej stránke sú označené ako „Never Surrender Hi-Tops“. Cena nezvyčajných topánok sa vyšplhala na sumu 399 amerických dolárov.

Trump opisuje tenisky ako „skutočný zberateľský kúsok“, ktorý je „odvážny, zlatý a odolný, rovnako ako prezident Trump“. Účastníci prehliadky na bývalého prezidenta pri predstavovaní tenisiek bučali, ale aj tlieskali.

President Donald Trump pulls up at sneakercon in Philadelphia.



Reveals his new $399 “Never surrender” gold high tops that sell out in minutes.



F Engoron and New York City #Trump2024NowMorethanEver pic.twitter.com/VfLYRO17i3