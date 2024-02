Kristen Stewart: Toto je najteplejšia vec, akú si kedy videl. S rukou v rozkroku celému svetu odkazuje, že konečne vie, kým je

Kristen Stewart má dosť pretvárky a toho, „vyzerať normálne“. V úprimnej spovedi spomína, ako ju spolužiaci šikanovali za to, že prišla do školy s neoholenými nohami.

Hviezda upírskej ságy Twilight, herečka Kristen Stewart, zapózovala pre magazín Rolling Stone tak, ako sme ju ešte nikdy predtým nevideli. Polonahá a s rukou v rozkroku zmyselne hľadí do objektívu a svetu odkazuje, že konečne vie, kým je a čo chce.

Svoje „ja“ chce vykričať do celého sveta

„Po viac ako dvoch dekádach na výslní Kristen Stewart vie, kto je a čo chce. Naša marcová cover star sa do hĺbky zaoberá identitou, tým, že je queer ženou na očiach verejnosti, napísaním vlastného filmu a tým, že robí ‚najteplejšiu vec, akú ste kedy v živote videli‘,“ píše magazín na Instagrame.

Na obálke kultového Rolling Stone je nastajlovaná v spodnej bielizni značky Bike Athletics a rozopnutej koženej veste Vena Cava, ktorá jej nedbalo zakrýva prsia. Look rebelky jej dotvára mullet s mokrým efektom.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Rolling Stone (@rollingstone)

„Ak som prešla celou sériou Twilightu bez toho, aby som nafotila obálku Rolling Stone, bolo to preto, že sexsymbolmi boli muži,“ povedala pre časopis, pričom narážala na svojich hereckých kolegov Roberta Pattinsona a Taylora Lautnera.

Poriadne hot sú aj ostatné fotografie 33-ročnej herečky, na ktorých pózuje sebavedome a odvážne. Pre magazín povedala, že má dosť pretvárky a toho, „vyzerať normálne“. V úprimnej spovedi spomína na to, ako ju spolužiaci šikanovali za to, že prišla do školy s neoholenými nohami.

„Keby som si mohla nechať narásť fúzy a rozopnúť si gombík na nohaviciach, urobila by som to,“ odkázala teraz odvážne.

Kristen, ktorá sa v roku 2017 oficiálne priznala k svojej bisexualite, v minulosti chodila s hercami Robertom Pattinsonom a Michaelom Angaranom, hudobníčkou St. Vincent či producentkou vizuálnych efektov Aliciou Cargile. V roku 2021 ju dokonca o ruku požiadala jej dlhoročná priateľka, scenáristka Dylan Meyer.