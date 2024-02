Vyskúšali sme si novinku značky Lenovo. S handheldom Legion Go si svoje obľúbené hry zahráš kdekoľvek

S touto hračkou sa pri cestovaní už nikdy nebudeš nudiť.

Príchod PC handheldov je zaujímavý trend, ktorý v posledných rokoch získava na popularite. Handheldy sú oproti bežným herným konzolám zvyčajne menšie. Ľahko ich zbalíš so sebou, a preto sa stali atraktívnou voľbou pre hráčov, ktorí chcú hrať svoje obľúbené hry na cestách alebo pohodlne doma na gauči.

Vďaka filozofii tohto zariadenia sa tak nestávaš otrokom svojho počítača či hernej konzoly. Typický handheld má pritom kompaktné rozmery a je schopný poháňať aj náročnejšie hry s plynulosťou a detailmi. Práve to z neho robí skvelú alternatívu k mobilu či tabletu, ktoré majú obyčajne veľmi obmedzenú ponuku hier.

Zdroj: Refresher

Skvelým príkladom takéhoto handheldu je Lenovo Legion Go, ktorý sa snaží zaujať svojím výkonom a flexibilitou. Vďaka kompaktnému dizajnu a schopnosti ponúknuť herný zážitok na cestách ti sľubuje maximálny zážitok pri ponorení sa do sveta zábavy bez ohľadu na miesto.

Zdroj: Refresher

Ovládače, ktoré si môžeš odpojiť alebo využiť ako myš

Z dizajnového hľadiska ide o tradičný handheld, ktorý ti ponúkne dostatok ergonómie a tradičné rozloženie. Po stranách nájdeš ovládače s klasickým D-Padom, dvojicou analógových páčok, so zopár akčnými tlačidlami a s touchpadom. Pri bližšom preskúmaní prídeš na to, že ovládače sú odnímateľné a vďaka zabudovanému stojanu môžeš obrazovku Legion Go uložiť samostatne. Vďaka tomu si pri hraní trochu odľahčíš ruky.

Handheld Lenovo Legion Go v kombinácii s bočnými ovládačmi má totiž rozmery 298,83 × 131 × 40,7 mm a hmotnosť 854 gramov, čo nie je úplne málo. Po hodine hrania budeš určite cítiť istú únavu v rukách a odpojenie ovládačov tak príde vhod.

Zdroj: Refresher

Tu však výpočet možností ovládania ani zďaleka nekončí. Odnímateľné ovládače totiž môžeš prepnúť aj do špeciálneho FPS (First Person View) režimu, čo oceníš pri hraní strieľačiek. Celé to funguje tak, že pravý ovládač má na spodnej strane umiestnený senzor a pri položení na rovný povrch ho môžeš používať podobne ako myš počítača.

Zdroj: Refresher

Pri hraní hier budeš primárne využívať displej s uhlopriečkou 8,8 palca a rozlíšením 2 560 × 1 600 pixelov. Ten dokáže bežať v dvoch režimoch – 800 p a plnom 1600 p rozlíšení. Vzhľadom na veľkosť a výkon zariadenia však postačí skôr prvý variant. Displej je pocitovo dostatočne veľký na pohodlné hranie, no zároveň dostatočne malý na to, aby bolo celé zariadenie prenosné. Farby IPS panela sú živé, vďaka čomu si užiješ pohodlný herný zážitok.

Zdroj: Refresher

Špeciálne okuliare, ktoré z hrania spravia zaujímavejší zážitok

Ak by ti zabudovaný displej nestačil, môžeš sa pripojiť k TV, odpojiť ovládače a handheld využiť ako konzolu. To však nie je všetko! Lenovo ponúka aj zaujímavú alternatívu v podobe okuliarov Legion Glasses (za príplatok 399 eur) so zabudovanými reproduktormi. Nie sú zbytočne veľké (zhruba asi ako slnečné okuliare) a ponúknu dvojicu micro-OLED displejov s rozlíšením 1 920 × 1 080 pixelov. K Legion Go sa pripájajú cez USB-C port.

S okuliarmi si tak užiješ väčší obraz nielen pri hraní hier, ale napríklad aj pri sledovaní videí. Podľa výrobcu ide o ekvivalent 27-palcového monitora, pocitovo to ťažko odhadnúť, no rozhodne ide o zaujímavý zážitok a značne väčší obraz, ako ti ponúkne takmer 9-palcový displej.

Zdroj: Refresher

Spoľahni sa na dve hodiny hrania

Srdcom handheldu Legion Go je procesor AMD Ryzen Z1 Extreme so 16 GB RAM. Vnútorná pamäť, ktorú môžeš používať na ukladanie rôznych súborov, je 512 GB. Ak budeš „drviť“ Legion Go naplno a pri plnom výkone, môžeš čakať výdrž okolo 60 až 70 minút. Pri mnohých hrách ti však postačí nižšia úroveň systémového výkonu, hry nám bežali stále plynule a vybitú batériu hlásil Legion Go po dvoch hodinách hrania.

Zdroj: Refresher

Využiť ho môžeš aj ako počítač na cestách

Netreba zabúdať, že Lenovo Legion Go zvládne aj iné úlohy, ako je hranie hier. Beží totiž na operačnom systéme Windows 11. Po pripojení myši a klávesnice cez spomínaný USB-C port (a hub) ho tak môžeš používať aj na zvládanie ďalších úloh – či už do práce, alebo do školy. A aj keď to nie je v prvom rade tradičný pracant ako tvoj notebook, je určite dobré vedieť, že sa na svoj herný PC handheld môžeš spoľahnúť, ak niečo potrebuješ rýchlo vybaviť. Upraviť wordový dokument, doplniť excelovú tabuľku, uploadnúť video na Youtube či napríklad vybaviť pár mailov cez Outlook či Gmail, to všetko zvládneš bez problémov.

Zdroj: Refresher

Celkovo je tak Lenovo Legion Go s cenovkou 799 eur primárne skvelou voľbou, ak hľadáš prenosné riešenie na hranie svojich obľúbených hier kdekoľvek a kedykoľvek. S kombináciou výkonu, mobility a flexibilných možností hrania ponúka tento herný handheld skutočne pútavý zážitok. Okrem toho ti pomôže aj pri plnení rôznych ďalších úloh, čo je win-win situácia a dvojitý argument, prečo by si mal po tomto handhelde siahnuť.