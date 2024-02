Mount Everest zapácha od exkrementov. Horolezcom preto sprísnili podmienky na vykonávanie veľkej potreby

Pre rapídne zvyšovanie teplôt sa exkrementy horolezcov na Evereste nedokážu rozložiť. Ostatní turisti sa sťažujú, že fekálie sú na hore viditeľné a viacero horolezcov z nich údajne už ochorelo.

Ľudia, ktorí chcú vyliezť na Mount Everest, si po novom budú musieť svoje výkaly nosiť so sebou do základného tábora. Predseda miestnej vidieckej samosprávy uviedol, že hory začali zapáchať a obec zavádza viacero opatrení, ktoré majú predchádzať znečisťovaniu.

Pre rapídne zvyšovanie teplôt sa exkrementy horolezcov na Evereste nedokážu rozložiť. Ostatní turisti sa sťažujú, že fekálie sú na hore viditeľné a viacero horolezcov z nich údajne už ochorelo. „To nie je prijateľné a narúša to náš imidž,“ priznáva predseda. Všetci horolezci si tak v základnom tábore budú musieť zakúpiť vrecká, ktoré po zdolaní hory vrátia, informuje BBC.

Bežnou praktikou horolezcov je vykopanie diery, do ktorej potrebu vykonávajú. Čím vyššie však postupujú, tým je povrch skalnatejší, a preto musia „ísť“ len tak do snehu. Okrem exkrementov je na horách aj množstvo iných odpadkov, a tak nepálska armáda pravidelne vedie čistiace výpravy. Generálny riaditeľ jednej z organizácií podieľajúcich sa na zveľaďovaní životného prostredia povedal, že odpad pre nich predstavuje veľký problém, a to zväčša vo vyšších miestach, pretože nie je jednoduché sa tam dostať.

Vrecúška budú môcť horolezci použiť viackrát

Nové biologicky rozložiteľné vrecúška majú obsahovať rôzne chemikálie, ktoré fekálie spevňujú a zbavujú zápachu. Jedno tak bude môcť horolezec použiť až šesťkrát. „Horolezci takéto vrecká používajú na Mount Denali a aj na Antarktíde, preto sme sa to snažili presadiť aj tu,“ uvádza predseda samosprávy. Táto myšlienka by mala viesť k postupnému vyčisteniu hory.