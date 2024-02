VIDEO: Futbalistu počas zápasu zasiahol blesk. Zraneniam na mieste podľahol

Tragický koniec futbalového zápasu v Indonézii. Mladého hráča z ničoho nič zasiahol blesk rovno pri hre a následne spadol na zem. Po prevezení do nemocnice lekári už len skonštatovali smrť v dôsledku rozsiahlych zranení spôsobených bleskom.

Celú udalosť zachytil na video jeden z fanúšikov. Po šokujúcom zásahu blesku zostali hráči chvíľu v šoku a následne sa rozbehli jeho smerom.

Lightning kills footballer in Indonesia on field during game



The footballer was reportedly rushed to hospital but died with the damage was severe. pic.twitter.com/5DdgpDVvZ7