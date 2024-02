Striptíz, 400-tisíc krištáľov a občas aj falošné tóny. Usher na Super Bowle predviedol fantastickú šou, no sám by to nezvládol

Usher odpálil svoje najväčšie hity ako U Got It Bad, Yeah a Love in this Club. Na scénu pozval aj speváka z Black Eyed Peas či Aliciu Keys. Sám by však na scéne nemal šancu.

Vrchol sezóny Národnej futbalovej ligy (NFL) uzatvoril včerajší zápas Super Bowl LVIII. Okrem informácie, že sa proti sebe postavia San Francisco 49ers a Kansas City Chiefs, sa 58. ročníku najznámejšej športovej udalosti v USA podarilo zarezonovať aj pre historicky najvyššie ceny lístky (vyšplhali sa až na 144-tisíc eur) a v neposlednom rade, pre meno headlinera. Tohtoročná halftime šou totiž patrila Usherovi.

Hoci sa jeho vystúpenie nezaobišlo bez technických problémov, miestami slabých tanečných výkonov (a trochu aj falošných tónov), jedno treba uznať. Kráľ R&B odpálil veľkolepú šou, ktorá pripomenila slušnú rekapituláciu jeho 30-ročnej kariéry. Spevák totiž potvrdil, že image Ushera netvorí len jedinečná hudba, ale aj skvelý štýl, tanečné pohyby a nezameniteľná aura, ktorá sa tiahne naprieč všetkými jeho umeleckými počinmi.

Zdroj: Getty Images/Kevin Mazur/Getty Images for Roc Nation

Super Bowl sa prvýkrát v histórii preniesol do Las Vegas na Allegiant Stadium, kde spevák odpálil svoje najväčšie hity ako U Got It Bad, Yeah a Love in this Club a fanúšikov zahrnul poriadnou dávkou nostalgie.

Narozdiel od Rihanny, ktorá sa zhostila minuloročného polčasu, sa Usherovi podarilo využiť svoj potenciál oveľa lepšie. Kľúčovým rozhodnutím bolo priniesť na scénu hviezdnych hostí, medzi ktorými nechýbala ani speváčky H.E.R. a Alicia Keys či raperi Ludacris, Will.i.am. Halftime na Super Bowl však spevák venoval aj rýchlemu striptízu, neskutočným kostýmom a pocte Michaelovi Jacksonovi. Hoci to nebola najlepšia halftime šou histórie, bolo sa na čo pozerať.

Nadupaný playlist, hviezdni hostia a prekvapenie večera

Hudobná legenda sa prvýkrát na stagi Super Bowlu objavila ešte v roku 2011 v rámci vystúpenia Black Eyed Peas. Keď sa v septembri minulého roka pochválil tým, že halftime 58. ročníka bude len jeho, fanúšikovia sa rozdelili na dva tábory. Kým niektorí nešetrili nadšením, na internete sa objavili aj komentáre typu, že Usher na Super Bowl skrátka nemá – a to z dôvodu nedostatku „chytľavých“ hitov. Iní zas komentovali, že hype okolo speváka už dávno utíchol.

Prekvapením večera bolo romantické vystúpenie s Aliciou Keys. Zdroj: Getty Images/Ethan Miller/Getty Images

Osemnásobný víťaz Grammy však včera vo Vegas dokázal pravý opak. Do repertoáru totiž zaradil dobre známy playlist, ktorá sa včera večer osvedčil u tisíciek fanúšikov.

Svoju šou otvoril piesňou Caught Up, no už spomínane nechýbal ani song Love in this Club, Superstar, U Got It Bad, Burn, U Don't Have to Call. Highlightom večera, z ktorého nám doteraz naskakuje husia koža, bolo prekvapenie večera menom Alicia Keys.

Spevácka diva sa na štadióne Allegiant Stadium predstavila v úchvatnej červenej maxi róbe, hrou na klavír a piesňou If Ain’t Got You, ktorú brutálne precítila. S Usherom si potom strihli spoločný hit My Boo, počas čoho vyzerali podobne idylicky ako v rovnomennom klipe. Verným fanúšikom dvojice muselo doslova plesať srdce (hovoríme aj za seba). Vôbec sa nečudujeme, že moment, kedy ju Usher objal, sa stal na internete virálnym.

Medzi hosťami nechýbala ani speváčka H.E.R. Zdroj: Getty Images/Ezra Shaw/Getty Images

Ďaľším esom, ktoré spevák vytiahol z rukáva, bol aj Lil John s hitom Turn Down for What, speváčka H.E.R. s elektrickou gitarou a jej úvodné akordy k Bad Girl. No a v neposlednom rade je tu hit Yeah, ktorý Usher odpálil s Lil Johnom, Ludacirsom a Will.i.amom z Black Eyed Peas.

Štvorica hudobných legiend priniesla do Vegas neskutočný klubový vibe. Ak by sa mohli teletransporotvať (a lístky by nestáli majland), okamžite sa pridávame do davu euforických fanúšikov. Zábery z Vegas nás dokonca prinútili zabudnúť na časový posun.

Fanúšikom vraj zlomil srdce

Hoci Usher priniesol na scénu dokopy šesť hudobných hostí, fanúšikom to nestačilo. Internet má vraj zlomené srdce kvôli neprítomnosti Justina Biebera, teda na stagi. „Biebs“ totiž sedel v publiku so svojou drahou manželkou Hailey a divákov potešili zamilovanými pohľadmi a pusou na kameru.

Minulý týždeň sa však špekulovalo o tom, že Justin vystúpi po boku Ushera. Fanúšikovia sa tešili na ich spoločný hit Somebody to Love. Či sa biznis medzi hviezdami nedotiahol dokonca alebo išlo len o klebety však doteraz nie je známe.

Ako Usher (ne)hviezdil

Prítomnosť hudobných hostí bolo nepochybne skvelým rozhodnutím. Pre samotného kráľa R&B však išlo o dvojsečnú zbraň. Hoci mu to s hviezdami nesmierne klapalo po hudobnej, ale aj vizuálnej stránke, nie raz sa stalo, že sme zabudli na fakt, že ide práve o Usherovu halftime šou a pôsobilo to trochu chaoticky.

Okrem spomínaných spevákych hviezd zaplnili stage aj desiatky back up tanečníkov s rekvizitami a pútavými kostýmami, ktoré na hlavnú hviezdu vrhali tieň. Avšak, ak sa detailne pozrieš na spevákov hudobný výkon, sem-tam falošné „tóniky“ a pokus o neúspešný pokus o napodobnenie Jacksona uvedomíš si, že možno skôr išlo o zámer.

Zdroj: Getty Images/Kevin Mazur/Getty Images for Roc Nation

Napriek silnému playlistu, nesmiernej charizme speváka a obrovskej produkcii, ktorá sa spája s jeho menom, nejde pravdepodobne o umelca, ktorý by dokázal ukradnúť šou sólovým vystúpením. Pred Super Bowlom však sľuboval veľké veci.

„Je to pre mňa obrovská celoživotná pocta, že si môžem vystúpenie na Super Bowl odškrtnúť z môjho zoznamu. Nemôžem sa dočkať, až svetu prinesiem šou, ktorá sa nepodobá ničomu, čo ste odo mňa doteraz videli,“ vyjadril sa spevák. Svoj zámer naozaj splnil, keďže 13 minút v Las Vegas prekonalo všetky jeho doterajšie koncerty. Na rečnícku otázku, či by to zvládol sám, si vo všetkej úcte radšej neodpovieme (zrejme by to bola slabotka).

Striptíz, korčule a brutálne kostýmy

Odhliadnúc od spominaných faktov, išlo o skvelú šou. K Usherovmu performance, ktoré rozohnilo milióny fanúšičiek, dopomohol aj striptíz a odhalenie jeho brutálnej postavy a 9-karátového náhrdelníka s jeho iniciálami od Jacquie Aiche. K titulu R&B si tak vo veku 45 rokov môže pripísať aj status sexsymbola.





Nesmierne cute boli aj „rošády“ na korčuliach počas vystúpenia s Will.i.am-om. Hoci Usher na chvíľu stratil balans, vyzeral ako 20-ročný bad boy, ktorý sa na začiatku milénia snaží uloviť svoje dievča.

Ak však na niečo z nedeľného večera nemôžeme zabudnúť, sú to práve kostýmy. O jeho prvý krémový fit, v ktorom sa ukázal počas úvodnej piesnej, sa postarala značka Dolce & Gabbana. Outfit pozostával z maxi kabáta (vhodného pre kráľa hudobnej scény), skráteného saka s brošňou, pod ktorým sa skrýval prepracovaný vyšívaný top s flitrami.



Počas Super Bowl ti nemohli ujsť ani jeho rukavice, z ktorých mu neskôr zostala len jedna. Podľa magazínu People dal týmto gestom shout Michaelovi Jacksonovi, ktorý je Usherovým obrovským vzorom.

Ushera obliekala Off-White aj Dolce & Gabbana. Zdroj: Ethan Miller/Getty Images, Kevin Mazur/Getty Images for Roc Nation, Getty Images for Roc Nation, Getty Images/Kevin Mazur/Getty Images for Roc Nation

Ďaľším zapamätateľným kompletom bol práve dizaj od Off-White pozostávajúci z piatich rôznych kúskov. Nechýbala krištáľová motorkárska bunda, pletený rolák, lurexová košeľa, motorkárske nohavice z kože posiatej krištáľmi či rukavice. Raper mal na sebe dokopy 394 000 krištáľov. No a, spomínali sme už korčule? Spomínali. Stáli presne 1 450 dolárov. Za nás len jedno obrovské „Yeah“.

Kostýmy boli jedným z najsilnejších elementov šou. Zdroj: Getty Images/Getty Images for Roc Nation

Kritici aj fanúšikovia majú zmiešané pocity

Usherov halftime plný hviezd a nadupaného playlistu priniesol do Vegas brutálnu energiu a nesmierne detailnú a prepracovanú šou.

Z dramaturgického hľadiska si dovolíme povedať, že Usher prekonal RiRi. Z hľadiska sólo výkonu však až tak nie. Hoci internet chváli jeho „skating skills“, fantastické kostýmy a hviezdnych kamošov po jeho boku, po hudobnom výkone tomun veľa nedal. Rozpačitému speváckému výkonu už spomínane nepomohol ani problém so zvukom a najmä mikrofónom, kvôli čomu mu miestami nebolo rozumieť.

Veľa NFL fanúšikov ho tak zasypalo kritikou a jehou šou označuje za odpad. Dokonca tvrdia, že jeho úroveň je neporovnateľná s predchádzajúcimi šou od Rihanny, Bruna Marsa či The Weekenda a my to preto necháme na teba a tvoj osobný vkus a vlastné posúdenie.