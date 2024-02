Víťazka Superstar sa ukázala s monoklom, bojuje s vážnou chorobou. „Mám pocit, že som opäť prehrala,“ zverila sa

Tereza Mašková zápasí s bulímiou už od svojich štrnástich rokov.

Speváčka a víťazka piatej série Česko Slovenskej Superstar Tereza Mašková priznala, že opäť zápasí s poruchou príjmu potravy. Zverejnila fotku s monoklom a v dojemnej spovedi sa s fanúšikmi na Instagrame podelila o svoje pocity a otvorene opísala boj s týmto zákerným ochorením.

„Trošku sa tu rozpíšem, pretože cítim potrebu povedať vám to... a je to pre mňa ťažké... A mám pocit, že som opäť prehrala. Znova v tom lietam ( PPP)...“ priznáva Mašková.

Podľa očami sa jej vytvorili výrazné podliatiny

„Svojou túžbou po nezmyselnej dokonalosti a v stresových situáciách alebo keď sa bojím ‚uľaviť si‘ tým, že idem vracať, sa mi podarilo vystaviť svoje telo takému stresu, že mi to vytvorilo chronický zápal v očiach,“ vysvetľuje modriny pod očami, ktoré sú častým zdrojom otázok okolia.

Tereza s bulímiou zápasí už od svojich štrnástich rokov. Počas účasti v šou Česko Slovensko má talent ju ľudia často zahŕňali negatívnymi komentármi mierenými na jej vzhľad. V tom čase mala len 14 rokov. „Bulímia bol pre mňa kedysi najrýchlejší a najjednoduchší spôsob, ako dosiahnuť to, aby som schudla. Buď nebudem jesť vôbec, alebo sa najem, ale pôjde to von,“ priznala Mašková pred rokom pre 13. komnatu.

Vo fitku cvičí aj dvakrát denne

„Prečo to všetko píšem? Pretože to riešim. Pravidelne chodím na terapie a mám skvelého terapeuta, s ktorým som v podstate každý deň, a viem, že SAMA to nezvládnem!“ Mašková píše, že sa svoju myseľ snaží zamestnať viacerými spôsobmi. Okrem psychologickej pomoci hľadá rozptýlenie aj cvičením vo fitku.

„Asi ste si všimli, že každý deň zverejňujem príbehy z fitka. Áno, chodím každý deň, niekedy aj dvakrát, a viem, že ani to nie je dobré preháňať... Momentálne mi to pomáha nebyť s hlavou v záchodovej mise. Snažím sa a bojujem,“ opísala.

Speváčka chce svojím vyznaním pomôcť tým, ktorí takisto bojujú s poruchami príjmu. „A teraz už posledná vec, PPP trpí čoraz viac ľudí a ja chcem povedať, že nie ste sami, som s vami a prosím vás, aby ste to nenechali zájsť príliš ďaleko. Vyhľadajte pomoc, dovoľte si pomôcť sami sebe. A ja verím a viem, že to zvládnem, pretože mám okolo seba ľudí, ktorí ma majú radi a podporujú ma. Som s vami,“ uzavrela