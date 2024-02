Blízko Bratislavy je odparkované záhadné pohrebné auto aj s truhlou. Nikto nevie, komu patrí, podľa svedkov z neho cítiť zápach

Otvorené pohrebné vozidlo je na odpočívadle odstavené už niekoľko týždňov.

Na jednom z odpočívadiel neďaleko hlavného mesta sa už niekoľko týždňov nachádza pohrebné vozidlo. Je odstavené na úseku diaľnice D2 v Bratislave. Vo vozidle sa nachádza aj truhla, ktorá je však prázdna. Viacerí sa o tom mohli presvedčiť a nakuknúť do vozidla, keďže je odomknuté, upozornili na to Noviny.sk.

Okolití svedkovia tvrdia, že z auta cítiť zápach. Podľa dostupných informácií ide o vozidlo zo Srbska – odkazuje na to logo pohrebnej služby umiestnené na aute. „Nie sú to naše ŠPZ, nie sú to naše čísla. Necestujeme tak ďaleko,“ uviedlo srbské pohrebníctvo. Auto však podľa polície nie je kradnuté.

„Lustrácie v dostupných informačných systémoch boli negatívne. Následným preverovaním nebol zistený súvis s protiprávnou činnosťou,“ informovala Silvia Šimková, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru Bratislava.

Pohrebné auto neregistruje ani colný úrad. „Colný úrad Bratislava neeviduje v rámci uplynulých štyroch mesiacov žiadne colné konanie, pri ktorom by bolo ako aktívny dopravný prostriedok použité spomínané motorové vozidlo,“ priblížil Radoslav Kozák z tlačového oddelenia finančnej správy. Čie auto to je a prečo ho tam niekto nechal, sa zatiaľ nepodarilo zistiť. Auto s prázdnou rakvou tak ešte stále stojí na odpočívadle.