Jeden z najpopulárnejších seriálov prichádza na Netflix. Doteraz ho mala konkurencia

Vzhľadom na súčasnú finančnú situáciu HBO predáva práva na svoje doteraz nedotknuteľné seriály. Patrí medzi ne aj populárny Sex v meste.

Sex v meste prichádza na Netflix. Dej tohto populárneho amerického seriálu z rokov 1998 až 2004 sa odohráva v New Yorku, kde štyri kamarátky zažívajú dobrodružstvá v oblasti sexu, lásky, práce a priateľstva.

Seriál bol považovaný za prelomový v tom, ako otvorene hovoril o ženskej sexualite a nezávislosti. Do popredia sa dostala téma priateľstva medzi ženami a ich osobný a profesionálny rozvoj.

Streamovacia služba Netflix uzavrela dohodu so spoločnosťou Warner Bros. Discovery a všetkých šesť sérií by malo byť na tejto platforme dostupných do konca apríla, informuje Variety.

Netflix uvedie seriál Sex and the City v Spojených štátoch a niektorých európskych regiónoch. Zatiaľ nie je isté, či sa seriál objaví na Netflixe aj u nás. Hoci seriál bol veľmi populárny, čelil aj kritike za zobrazenie sexuality a života v New Yorku, pričom niektorí tvrdili, že nie je dostatočne realistický.

Nie je to prvýkrát, čo sme na Netflixe videli staršie úspešné diela HBO, ako to bolo v prípade drámy Odpočívaj v pokoji (Six Feet Under) alebo vojnového seriálu Bratstvo neohrozených (Band of Brothers).