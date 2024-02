Aký máš typ tváre? Tento tiktokový trend ti prezradí, ako si prispôsobíš make-up podľa svojich čŕt

Opäť tu máme niečo, čo pobláznilo tiktokerov. Tak poď zistiť, či máš tvár ako Dua Lipa alebo Selena Gomez.

To, ako výrazné máš črty, ti pomôže dosiahnuť make-up look perfektne prispôsobený tvojej tvári. Teda tak to aspoň tvrdí trend „high and low visual weight“ (nie, nemá to nič spoločné s tvojou váhou), ktorý momentálne zažíva na sociálnej sieti TikTok obrovský boom a niektoré videá dosahujú až 8 miliónov pozretí.

Teória „high visual weight“ a „low visual weight“ vznikla minulý rok na čínskych beauty fórach, kde chceli používateľky zistiť, ako si nájsť make-up štýl, ktorý sa im bude dokonale hodiť. Prišli teda na to, že čaro spočíva v najvýraznejších črtách tváre. To sú detaily, ktoré chceš zvýrazniť, pretože si ich ľudia všímajú na tebe ako prvé.

Čo je to vlastne high a low visual weight?

High visual weight je typ tváre, ktorá má výrazné a dominantné črty zvyčajne na menšej a útlejšej tvári, no nie je to vždy pravidlom. Predstav si Angelinu Jolie. Lícne kosti, sánka a veľké zelené oči sú dominantou jej tváre. Ďalším príkladom je Dua Lipa, ktorá púta pozornosť svojím obočím a plnými perami. Obe celebrity teda spadajú do typu high visual weight.

Podľa TikToku je tvár s low visual weight viac harmonická a esteticky vyvážená. Napríklad speváčka Selena Gomez spadá do kategórie low visual weight. Má totiž jemné črty tváre, menšie oči a plnšie líca. Podobne je na tom aj Emma Watson, ktorá svojím výzorom a tenkým obočím pôsobí veľmi elegantne a pokojne.

Pozorne si prezri obe herečky. Všímaš si rozdiely v črtách? Zdroj: Wikimedia Commons/ Gage Skidmore, Georges Biard

Takto zistíš, aký typ tváre máš ty

To, či máš high visual weight alebo low visual weight, zistíš jednoducho. Je na to niekoľko metód.

Zober si svoj mobilný telefón, odfoť sa prednou kamerou (pózuj rovno na stred) a ulož si fotografiu. Potom prejdi do úpravy, daj čiernobiely filter a zvoľ kontrast. Kontrast daj do najvyššej plusovej hodnoty (+100) a potom do najnižšej (-100). Myslíš si, že vyzeráš lepšie s nízkym kontrastom alebo vysokým?

Pripomíname, že to, či máš high visual weight alebo low visual weight, neznamená, že teraz sa nemôžeš výrazne maľovať a naopak. Make-up a tiktokové trendy idú ruka v ruke a je to v prvom rade o zábave a vyskúšaní nových vecí. No ktovie, možno ťa to nasmeruje k štýlu tvojho make-upu alebo posunie tvoje líčenie na vyšší level.

Ak ti viac lichotí nízky kontrast, patríš do kategórie low visual weight. Naopak, pokiaľ si myslíš, že sa ti hodí vysoký kontrast, tvoja tvár má high visual weight.

Názorná ukážka, ako môžeš otestovať kontrast na svojich selfies. Zdroj: Refresher, Wikimedia Commons/ PlayIN, Freepik/ Svstudioart,

Ďalšou populárnou metódou na TikToku je vyskúšanie špeciálneho filtra, ktorý ti ukáže, ako budeš vyzerať s výrazným a jemným make-upom. Poriadne sa zapozeraj. Spravil ti výrazný look krajšie črty alebo sa ti viac páči tvoja tvár s jemnejším líčením?

Make-up tipy pre tvár s high visual weight

Vyšlo ti, že máš high visual weight? V tom prípade sa ti hodí make-up, ktorý ti ešte viac zvýrazní črty tváre. Môžeš si „dovoliť“ silnejšie kontúry tváre, tmavšie obočie, žiarivo farebné a tmavé očné tiene. Určite vyskúšaj aj tmavočervený alebo iný výraznejší rúž (odtieň si prispôsob podľa svojej pokožky). No a samozrejme, nezabudni na čiernu linku.

Paletka očných tieňov Creator Makeup Revolution – od 20,60 €

Táto multifunkčná paletka má všetky potrebné farby na výrazný make-up look. Je jedno, či máš chuť na neónový alebo mysteriózny štýl. Na dosiahnutie výrazného pigmentu odporúčame zmiešať konkrétny očný tieň s troškou fixačného spreja.

Zdroj: Notino

Súprava rúžov theBalm Meet Matt(e) Hughes Vol. 12 – 19,70 €

Darčeková súprava rúžov od theBalm je perfektná, pokiaľ sa nevieš rozhodnúť, na akú farbu pier sa cítiš. Tento set má mix červenooranžových výraznejších odtieňov.

Zdroj: Notino

Kontúrovacia tyčinka NYX Professional Makeup Wonder Stick Dual Face Lift – 12 €

Na dosiahnutie perfektných kontúr ti postačí jedna tyčinka. Na jednom konci máš krémovú kontúrku, na druhom zase rozjasňovač. Jeho kompaktná veľkosť je skvelá na cesty, takže si črty zvýrazníš kdekoľvek.

Zdroj: Notino

Make-up tipy pre tvár s low visual weight

Elegancia a jemnosť. To sú dve veci, ktoré najlepšie opisujú low visual weight. Pokiaľ spadáš do tejto kategórie, minimalistické nude líčenie bude pre teba tip-top. S obočím to veľmi nepreháňaj, aby nepôsobilo veľmi agresívne. Zvoľ ružovooranžovú lícenku, hnedú linku, rúž v prirodzenom odtieni, jemné trblietky a si ready to go.

Paletka očných tieňov Catrice PRO Next Gen Nudes – od 7,40 €

S touto paletkou si vytvoríš look na akúkoľvek príležitosť. Trblietavé očné tiene dodajú tvojmu make-upu šmrnc a budeš prirodzene žiariť.

Zdroj: Notino

Súprava rúžu a balzamu Max Factor Lipfinity Lip Colour – od 8 €

Súprava dlhotrvajúceho rúžu a balzamu na pery nemôže chýbať v tvojej make-up taštičke. Rúž nanes pomocou aplikátora a nechaj zaschnúť 60 sekúnd. Následne použi balzam, ktorý dodá perám lesk.

Zdroj: Notino

Lícenka a očné tiene v jednom theBalm Will Powder® – 23,80 €

Vieš, čo je na tejto paletke super? Že ju môžeš použiť ako lícenku a očné tiene zároveň. Vďaka púdrovej konzistencii si odtieň navrstvíš a tak si vieš zvýrazniť líčka, do akejkoľvek intenzity chceš. Okrem iného je paletka vhodná na citlivejší typ pleti, pretože obsahuje upokojujúci organický jojobový a hroznový olej.