Mrzí nás to, ale deti mať nemôžete. Lekári českej moderátorke CNN nedávali šancu. Tento týždeň porodila a prezradila nám detaily

„Keď dospievate, máte pocit, že najväčšie nebezpečenstvo intímneho života je nechcené počatie. Počujete to v škole, u doktorov... A keď chcete otehotnieť, zistíte, že to môže byť zložité.“ Exkluzívne pre Refresher doplnila pocity zo svojej novej roly.

Čerstvá mamička exkluzívne pre Refresher prehovorila o prvom týždni rodičovstva: „Celý posledný týždeň mám trochu v hmle. Je v nej veľa maznania a zoznamovania sa, porovnávanie, čo po kom zdedil, tiež dosť servisovania, ktoré zatiaľ pozostáva z nekonečného kolotoča dojčenia a prebaľovania. Samozrejme, je v nej aj porcia tápania nových rodičov a obáv, aby bol spokojný a aby mu s nami bolo dobre. Vďaka Bohu za mamičku vždy na telefóne!“

Česká moderátorka CNN Prima News Lucie Ptáčková sa v minulosti v rozhovore pre magazín Respekt podelila o tŕnistú cestu, ktorou si prešla v snahe o dieťa. Po operáciách, konzultáciách s odborníkmi v reprodukčných centrách a neúspešných pokusoch sa im konečne podaril malý zázrak.

Moderátorka porodila koncom minulého týždňa, no ešte v septembri 2023 priznala, ako ju a jej manžela skúšal osud:

Keď dospievate, máte pocit, že najväčšie nebezpečenstvo intímneho života je nechcené počatie.

Počujete to v škole, u doktorov aj doma. Všetci vám nútia antikoncepciu. A až vo chvíli, keď chcete otehotnieť, zistíte, že to v skutočnosti môže byť strašne zložité, a čudujete sa, že vám to nikto nepovedal,“ priznala pre Respekt.

Na Instagrame sa podelila aj o začiatky snaženia, keď sa s manželom dali vyšetriť, aby zistili, či bude schopná otehotnieť. Výsledky vyšetrení však pár nepríjemne prekvapili, a tak sa začali zaujímať, akým spôsobom dokážu vytúžené dieťa počať.

„Až tretí urológ zistil presnú príčinu. Než sme sa dostali k operácii a liečbe andrológa, ktorá naozaj zabrala, podstúpili sme niekoľko kôl neúspešných a o to viac bolestivých umelých oplodnení,“ spomína na sociálnej sieti. Ptáčková počas procesu dokonca potratila, čo ju vrátilo „psychicky i fyzicky zase na začiatok“.

Včera sa však svojim followerom na sociálnej sieti pochválila novým prírastkom do rodiny:

5 dní s Teodorom. 4 zhmotnené kilá všetkého, čo sme si priali. Život, ďakujem, že 1 + 1 sa fakt rovná 3.

Touto novinkou potešila nielen svoju rodinu a blízkych, ale aj verných fanúšikov a predovšetkým ľudí, ktorí taktiež majú či mali problémy s počatím. Na Instagrame hovorí o problémoch s oplodnením otvorene a prízvukuje, že ak ste „dostali podobnú diagnózu, pýtajte sa, zhromažďujte informácie, žiadajte si nadväzujúce vyšetrenie, buďte sami sebe advokátmi“.