Prestaň v kuse vytŕčať zadok! To odkazujú fanúšikovia Nele Slovákovej. Influencerka si užíva luxusnú dovolenku v exotike

„Ani pri slonovi nemôže chýbať riť,“ píše používateľka sociálnej siete. Modelka neustálou nahotou už niektorých svojich fanúšikov očividne unavuje. Niektorí jej dokonca ponúkajú, že jej kúpia oblečenie a expresne jej ho na ostrov pošlú.

Influencerka Nela Slováková sa na sociálnych sieťach nepýši len luxusnou dovolenkou na Bali, ale aj postavou, za ktorej pikantné fotografie si dnes už mnohí platia. Podľa portálu Extra.cz si pobyt v „raji na zemi“ naozaj užíva.

Na Instagrame sa chváli svojimi zážitkami. Followeri si však skôr všímajú jej postavu než to, čo je na fotografiách. Napríklad fotku so slonom mnohí komentovali najmä s výčitkou, že je modelka neustále polonahá. Používateľka jej v komentároch odkázala: „Ani pri slonovi nemôže chýbať riť,“ alebo „viac vyzlečená než oblečená, mám pocit, že tam sa to akurát nehodí“. Iní jej ponúkajú, že jej kúpia oblečenie a expresne jej ho na ostrov pošlú.

Zdroj: Instagram/@nelaslovakova

S fanúšikmi sa podelila aj o záber z lietadla z business class, kde si užívala luxusnú večeru: „Život vo hviezdach,“ napísala na sociálnej sieti.