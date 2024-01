Nela Slováková začala predávať svoje polonahé fotografie. „Ale nebude to žiadne porno,“ sľubuje influencerka

Chce vraj na svojom tele zarábať dovtedy, kým sa naň „dá pozerať“. Svojim sledujúcim naznačila, na aký obsah sa môžu tešiť.

Česká influencerka Nela Slováková opäť šokuje. Bývalá účastníčka reality šou Hotel Paradise v súčasnosti úspešne podniká s vlastnou módnou značkou Neonky, ktorá je povestná luxusnými plavkami, šperkami či ležérnym oblečením.

Predaj plaviek však nie je jediným podnikateľským plánom českej influencerky. Po novom sa totiž rozhodla predávať polonahé fotky, informuje portál antiyoutuber.cz.

Nie je to tak dávno, čo Slováková svojim sledujúcim oznámila, že si od sociálnych sietí dáva pauzu. V stredu večer sa však fanúšikom znova pripomenula a oznámila svoje plány do budúcnosti.

„Mačiatka, mačence a kocúri. Mám pre vás novú informáciu, zmenu,“ prezradila, že si založila profil na platforme Herohero.co, kde bude zdieľať svoje odhalené fotografie. Aby si mohol/mohla vidieť jej exkluzívny obsah, musíš si zakúpiť mesačné predplatné za 9 eur.

Nechce robiť porno

Na sociálnej sieti priznala, že počas dvojtýždňovej pauzy neustále rozmýšľala nad tým, aký obsah bude v budúcnosti tvoriť. „Návrat späť bol zvláštny. Hovorila som si, že je tu veľa ľudí, ktorí si zaslúžia dostávať viac. Ale žiadne porno, to nikdy. Žiadne soft porno, bradavky. Nič také sa nebude konať ani nekoná,“ vysvetlila modelka.

Mnohí sa čudovali, prečo si rovno nezaložila profil na známej stránke Onlyfans. Slováková to vysvetlila tým, že za to môže najmä množstvo erotického obsahu, ktorým sa platforma preslávila. Priznala, že by sa za to hanbila.

Plánuje neobyčajný obsah

Slováková si na platforme plánuje vybudovať komunitu, ktorú by bavil jej „sexy“ obsah. „Chcela by som tam dostať skupinu ľudí, ktorých bavia plavky, pekná postava, telo, pekne vyfotené telo. Nie sprostý obsah. Chcem robiť sexi obsah, ktorý ma baví,“ ďalej vysvetľuje. Tiež dodala, že kým sa na jej telo ešte dá pozerať, chce na ňom zarobiť čo najviac.

Na sociálnej sieti tiež spomenula, ako chce okrem odvážnych fotiek zdieľať aj osobnejšie veci. Napríklad spomenula českú modelku Agátu Hanychovú, s ktorou mala v minulosti spor. Slováková tvrdí, že konflikt sa začal, keď sa do nej Hanychová začala navážať. „Nebavila by som sa o nej, keby sa ona nenavážala prvá do mňa. Ona, ktorá spala s celou Československou republikou a už sa musí vracať, pretože nič nezostalo,“ povedala.