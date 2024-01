Barbara Haščáková zbila svokru a sedela za to za mrežami. Sama však bola obeťou domáceho násilia. Pred smrťou zažívala krušné časy

„Už nechcela žiť, vzala si rôzne lieky a zapila to celou fľaškou,“ opisuje speváčkine posledné momenty jej kamarátka.

Nové informácie o súkromnom živote zosnulej Barbary Haščákovej prezradili, že to nemala v živote ľahké. Po tom, ako sa v 90. rokoch dostala na výslnie slovenskej hudobnej scény, sa odsťahovala do Ameriky. Podľa správy z portálu Extra.cz sa jej však za veľkou mlákou nepodarilo presadiť, a tak sa živila rôznymi spôsobmi.

Žila v meste Sarasota na Floride spolu so svojím manželom Stevenom Soukupom. Ten bol podľa záznamov miestnej polície väznený za domáce násilie len tri mesiace pred smrťou slovenskej hviezdy. Policajnú fotografiu zverejnili na stránke Mugshots Sarasota. Sama speváčka v minulosti napísala status na sociálnej sieti, ktorý následne zmazala:

Môj manžel je násilník, prosím, pomôžte.

Dobrý vzťah vraj nemala ani so svokrou, pre ktorú skončila aj za mrežami. V roku 2016 údajne ženu v intoxikovanom stave fyzicky napadla pred zrakmi očitých svedkov.

Aj keď bola príčinou jej smrti mozgová príhoda, jej dobrá priateľka sa pre portál Čas.sk podelila o informácie týkajúce sa posledných momentov Haščákovej života. „Už nechcela žiť, vzala si rôzne lieky a zapila to celou fľaškou. Neúčinkovalo to hneď, ešte asi sedemnásť minút sme boli na videu, zaspievala mi tú rozlúčkovú pesničku, ešte mi poslala fotku, ale potom spadla na zem a už tam ostala,“ spomína priateľka. „Odvtedy sa už neozvala a upadla do kómy. Päť dní ešte bola v nemocnici v kóme, kým odišla navždy,“ dodáva.

Haščáková v minulosti trpela rôznymi zdravotnými problémami. Mala zavodnené pľúca, prekonala koronavírus a trpela zápalom pľúc.