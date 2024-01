VIDEO: Muž nabúral blízko obchodu s rybárskymi potrebami, vyzliekol sa donaha a vliezol do akvária

Chcel sa okúpať s akváriovými rybičkami, namiesto toho sedí za mrežami a čaká ho ústav pre duševne chorých.

Georgea Owensa, muža, ktorý vo štvrtok v americkom štáte Alabama nahý vyčíňal v obchode s rybárskymi potrebami, zatkla polícia. Podľa správy z portálu AL.com je momentálne vo väzbe, no mal by byť presunutý do nemocnice na oddelenie pre duševne chorých.

Podľa svedectiev, ktoré okoloidúci poskytli miestnemu šerifovi Paulovi Irwinovi, sa muž správal nevypočítateľne už na parkovisku predajne Bass Pro Shop. Práve tam autom narazil do stĺpa. Potom vraj z vozidla vystúpil, vyzliekol sa a nahý vbehol do obchodu.

Podľa videa, ktoré natočil okolostojaci, jasne vidieť, že skočil do akvária a postavil sa pod umelý vodopád. Muž kričal aj na policajtov, ktorí pribehli na miesto incidentu.

Neskôr z akvária vypadol, rozvalil sa na podlahe obchodu a chvíľu nehybne ležal.

Muži zákona ho okamžite spútali, no dotyčný sa po chvíli prebral a začal im vzdorovať.

Owens čelí obvineniam z obnažovania na verejnosti, výtržníctva, kladenia odporu pri zatýkaní a útoku na policajta.