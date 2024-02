Pornohviezda Lady Dee: Po scéne so starými chlapmi som sa rozplakala. Rocco Siffredi chcel, aby som mu lízala nohy (Rozhovor)

Vyspovedali sme svetozn├ímu here─Źku z filmov pre dospel├Żch.

Drahom├şra J┼»zov├í (27), zn├íma najm├Ą ako┬áLady Dee, je b├Żval├í ─Źesk├í pornohere─Źka a onlyfansov├í modelka. Do tejto l├íkavej, no tie┼ż zradnej brand┼że vst├║pila e┼íte ako osemn├ís┼ąro─Źn├í, preto┼że sa ocitla v ┼ąa┼żkej ┼żivotnej situ├ícii.

Dnes ju poznaj├║ pre jej vide├í ─żudia po celom svete a v r├ímci ─îeska patr├ş medzi najvyh─żad├ívanej┼íie men├í. S nakr├║can├şm porna v┼íak prestala, ke─Ć┼że vychov├íva mal├║ dc├ęrku, ktorej pod─ża vlastn├Żch slov chce zabezpe─Źi┼ą lep┼íiu bud├║cnos┼ą.

Ak├ę to─Źenie pre ┼łu bolo naj┼ąa┼ż┼íie, ktor├ęho zn├ímeho herca ozna─Źila za ├║chyla, ak├║ naj┼íialenej┼íiu ponuku dostala, ─Źo┬ápredvedie na marcovom┬áErofeste v Prahe a ako zvl├ídla rekonvalescenciu po debutovom MMA z├ípase v organiz├ícii Clash of the Stars? To v┼íetko sa okrem in├ęho v rozhovore dozvie┼í.

Predned├ívnom si mala z├ípas v┬áClash of the Stars. Ako dlho ti trvala rekonvalescencia zo z├ípasu a┬áako to hodnot├ş┼í s┬áodstupom ─Źasu?Cel├í akcia bola super. M├ím pocit, ┼że Clash je ka┼żd├Żm rokom lep┼í├ş. ─îo sa t├Żka rekonvalescencie, m├ím e┼íte trocha probl├ęm s┬ánohou. Bola dos┼ą rozkopan├í a┬áe┼íte st├íle ma bol├ş. To hojenie trv├í celkom dlho.

Po─Źas pr├şpravy si dos┼ą hladovala, ─Źo ┼ąa┬ápomerne frustrovalo, ako bolo vidno na tvojich soci├ílnych sie┼ąach. Musela si v┼íak pred z├ípasom splni┼ą dohodnut├Ż v├íhov├Ż limit. ─îo bolo prv├ę jedlo, ktor├ę si si dala, ke─Ć sa ti skon─Źila di├ęta?Po v├í┼żen├ş som sa musela kontrolova┼ą, aby mi nebolo zle a┬áneovplyvnilo to z├ípas, tak┼że to bolo ─żah┼íie jedlo, asi kuracie m├Ąso. Po z├ípase som si v┼íak dala ve─żk├Ż burger s┬áhranolkami a colou. (smiech) Potrebovala som poriadne doplni┼ą cukry. Doteraz sa e┼íte napch├ívam sladkos┼ąami. (├║smev) ─îoskoro u┼ż v┼íak prejdem na ÔÇ×fitnes jed├ílni─ŹekÔÇť.

U┼ż netrpezlivo ─Źak├ím, kedy sa mi poriadne zahoj├ş noha, aby som mohla znova tr├ęnova┼ą. Kone─Źne som na┼íla ┼íport, ktor├Ż ma fakt bav├ş. Spo─Źiatku som s├şce nechcela robi┼ą box, ale prin├║til ma┬ák tomu m├┤j priate─ż.

Znamen├í to, ┼że sa chce┼í predstavi┼ą hne─Ć na ─Ćal┼íom turnaji Clashu?Teraz si d├ím ur─Źite pauzu, najsk├┤r v┬álete by som chcela ma┼ą ─Ćal┼í├ş z├ípas. Uvid├şme, mus├şm si premyslie┼ą aj to, koho vyzva┼ą.

Teba na turnaji hne─Ć po z├ípase e┼íte v klietke vyzvalo jedno z├íhadn├ę diev─Źa. U┼ż si zistila, kto to bol?Nie, hlavne nech├ípem, ─Źo je mortal kombat, ke─Ć┼że to vraj tr├ęnuje. (smiech)

To je hra. (smiech) To bude asi nejaká gamerka.

Je to vtipn├ę. Bola som hotov├í zo z├ípasu a┬áona mi tam splietala nie─Źo o┬áMortal Kombat. Neviem, ─Źo k┬átomu doda┼ą.

Pl├ínuje┼í tr├ęnova┼ą bojov├ę ┼íporty, aj keby si u┼ż nemala ma┼ą v├┤bec z├ípas? Pomohlo ti to v┬ánie─Źom?├Üplne ma to dostalo. U┼ż netrpezlivo ─Źak├ím, kedy sa mi poriadne zahoj├ş noha, aby som mohla znova tr├ęnova┼ą. Kone─Źne som na┼íla ┼íport, ktor├Ż ma fakt bav├ş. Spo─Źiatku som s├şce nechcela robi┼ą box, ale prin├║til ma┬ák tomu m├┤j priate─ż.

Ke─Ć u┼ż spom├şna┼í svojho priate─ża, ak├Ż m├í postoj k┬átvojej profesii? Predned├ívnom si toti┼ż vravela, ┼że e┼íte st├íle ob─Źas nie─Źo nato─Ź├ş┼í. Toleruje to ├║plne v┬ápohode alebo je sk├┤r ┼żiarliv├Ż?─îo sa t├Żka Onlyfansu a┬ánejak├ęho s├│lo fotenia, ne┼żiarli v├┤bec. Keby som to─Źila nejak├ę ÔÇ×prasa─ŹinyÔÇť, asi by mu to vadilo.

Myslel som vyslovene porno, nie Onlyfans.Tomu sa u┼ż nevenujem.┬á

Odkedy ste spolu, u┼ż si teda ni─Ź nenato─Źila?To ├íno, ale bu─Ć to boli lesbick├ę vide├í, alebo s├│lo vide├í. Za─Ź├şnam z┬átejto brand┼że odch├ídza┼ą. Naozaj ojedinele nie─Źo nato─Ź├şm, ale nie je toho ve─ża.

Pr├íve v─Ćaka pornu ┼ąa pozn├í v├Ą─Ź┼íina ─îeska a┬áSlovenska. O ─żu─Ćoch v tejto brand┼żi┬áje zn├íme, ┼że m├ívaj├║ ve─żmi ve─ża sexu├ílnych partnerov. Vie┼í poveda┼ą, ko─żko si ich mala po─Źas kari├ęry ty, alebo si to v┬áistom bode prestala r├íta┼ą?Nikdy som to nepo─Ź├ştala, ale nebolo ich ve─ża, preto┼że t├ş herci sa v├Ą─Ź┼íinou dookola striedaj├║. ┼Ąa┼żko poveda┼ą, ko─żko ich bolo. (├║smev)

Točila si aj s jedným z najznámejších, ak nie najznámejším a žiadaným pornohercom Roccom Siffredim. Veľa herečiek s ním chce pracovať, je o ňom nakrútený aj dokument. Vieš priblížiť, v čom to bolo iné?