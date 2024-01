VIDEO: Poľský šachista odmietol podať ruku súperovi z Ruska. Ten sa chodí fotiť s vojakmi na fronte

Poľský šachista Jan-Krzysztof Duda na majstrovstvách sveta v šachu zariskoval, svojmu ruskému súperovi Denisovi Chismatullinovi odmietol podať ruku. Dôvodom bola protihráčova podpora ruskej agresie na Ukrajine.

Pre Poliaka mohlo toto gesto znamenať diskvalifikáciu, no ten údajne konal len v súlade so svojím presvedčením, informuje poľský denník Rzeczpospolita. Zápas sa nakoniec skončil remízou. Duda minulý rok pomáhal mladým ukrajinským šachistom a ich rodinám usadiť sa v Poľsku po úteku z vojnovej krajiny.

„Keď si Janek išiel zahrať s Denisom Chismatullinom, spoločne sme sa rozhodli, že si nepodá ruku s niekým, kto otvorene podporuje ruskú inváziu na Ukrajinu,“ uviedol pre denník Gazeta Wyborcza Kamil Mitoń, tréner šachového veľmajstra. Vo videu jasne vidieť, ako Duda sedí za bielymi figúrkami, keď za ním prichádza Chismatullin. Rus tradične natiahne ruku, no Duda zdvihne dlaň na znak odmietnutia. Súper si potom sadne na svoje miesto.

Polish chess grandmaster Jan-Krzysztof Duda refused to shake the hand of Russian chess grandmaster Denis Khismatullin at the World Rapid Chess Championship.



Khismatullin is a fervent supporter of Putin, the war against Ukraine, and has visited Russian army positions several… pic.twitter.com/FIGP1DKMri