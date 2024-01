Takto vyzerá Pamela Anderson bez mejkapu. V novej kampani módneho domu ukázala svoje prirodzené ja

Bývala hviezda seriálu Pobrežná hliadka je tvárou kolekcie jar/leto 2024. V kampani pózuje nenalíčená.

Pamela Anderson má sexepílu na rozdávanie aj po päťdesiatke, o čom nás tentoraz presvedčila v kampani módneho domu Proenza Schouler. Hviezda seriálu Pobrežná hliadka, ktorý ju katapultoval do rebríčkov najatraktívnejších žien a na titulnú stranu magazínu Playboy, je tvárou kolekcie jar/leto 2024 bez akéhokoľvek mejkapu.

Päťdesiatšesťročná herečka a modelka bola v septembri minulého roka ozdobou prvého radu na prehliadke značky počas týždňa módy a teraz pridáva ďalšie pero do klobúka ako hviezda kampane.

Pamela Anderson je tvárou kolekcie jar/leto 2024 značky Proenza Schouler a bez mejkapu vyzerá božsky. Zdroj: Proenza Schouler

Ikona deväťdesiatych rokov sa od svojej cesty na parížsky týždeň módy na jeseň minulého roka a následných vystúpení na červenom koberci opäť posúva v módnej sfére. Toto je jej prvá high fashion kampaň, v ktorej predvádza svoj úplne prirodzený, nenútený vzhľad, a vyzerá božsky.

Na záberoch od fotografa Davita Giorgadzeho je Anderson oblečená v kúskoch z prehliadkového móla vrátane vystrihnutých saténových šiat so stuhou, bielených boyfriend riflí či nylonovej bundy s lievikovým výstrihom.

O svojom rozhodnutí vyhnúť sa tradičným štandardom krásy, ktoré sa očakávajú od celebrít, aktivistka za práva zvierat a mama dvoch detí nedávno povedala pre magazín Vogue: „Neprišla som na parížsky fashion week a nepomyslela som si: ,Nebudem nosiť žiadny mejkap.‘ Neviem, niečo na mňa jednoducho prišlo. Bola som oblečená v týchto krásnych šatách a pomyslela som si, že nechcem konkurovať šatám. Nesnažím sa byť najkrajšia žena v miestnosti. Cítim, že je to jednoducho sloboda, je to úľava. Nemám stylistu, nemám glamour tím. Robím to tak trochu voľným štýlom.“

Návrhy z novej kolekcie nájdeš v online obchode Proenza Schouler. Ceny jednotlivých produktov sa pohybujú od 320 eur za kožený opasok s minimalistickou sponou až po dlhé šaty s lesklým povrchom za 3 900 eur.

Proenza Schouler je odevná spoločnosť so sídlom v New Yorku, ktorú založili Jack McCollough a Lazaro Hernandez v roku 2002. Názov značky je odvodený od dievčenských mien matiek oboch návrhárov. Proenza Schouler vyrába luxusnú módu pre sebavedomé dospelé mestské ženy 21. storočia. Tvorba je známa pre používanie jemných luxusných materiálov, ktoré sú dôsledne naplnené výrazným zmyslom pre ľahkosť a jednoduchosť. Značka má zastúpenie vo viac ako 350 obchodoch po celom svete.