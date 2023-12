Chceš získať repliku miliónového diamantu, ktorý mal Lil Uzi Vert na čele? Stačí, ak patrí medzi tvojich najhranejších raperov

Tento originálny darček môžu získať len poslucháči na platforme Spotify, ktorí majú rapera v prvej desiatke najhranejších interpretov v roku 2023.

Lil Uzi Vert má za sebou hudobne plodný a úspešný rok, keď vydal dlhoočakávaný album Pink Tape vrátane virálneho hitu Just Wanna Rock s nadupaným videoklipom z ulíc Filadelfie.

28-ročný raper sa rozhodol vyjadriť vďaku jedinečným spôsobom, keď vrátil na scénu ružový diamant, ktorý mal implantovaný do čela. Tentokrát vo forme darčeka pre najvernejších fanúšikov. Repliku ikonického šperku môžu získať len poslucháči na platforme Spotify, ktorí majú rapera v prvej desiatke najhranejších interpretov v roku 2023.

Hoci replika nie je skutočný diamant ako Uziho virálny kúsok v hodnote 24 miliónov dolárov, rozhodne ide o netradičný „merch“, ktorý nebude vlastniť každý ako v prípade mikín či tričiek. Zapojiť sa však môžu len fanúšikovia v Spojených štátoch amerických.

11-karátový drahokam vyrobil známy klenotník Elliot Eliantte. Raper začal s jeho splácaním ešte skôr, ako ho nosil v roku 2021, čo potvrdil slovami: „Tento kameň stál toľko, že ho splácam od roku 2017,“ a pokračoval: „Vtedy som prvýkrát videl skutočný prírodný ružový diamant. V tvári mi svietilo veľa M (miliónov).“

Lil Uzi Vert tvrdí, že si pôvodne dal diamant vložiť do čela namiesto prsteňa, pretože žije búrlivý život, zobúdza sa na rôznych divných miestach a nechcel by stále tŕpnuť, či šperk nestratil. Keďže ho mal priamo na hlave, nemusel sa báť, že by oň prišiel. Neskôr si ho z čela odstránil pre zdravotné problémy vrátane silného krvácania. Doktori ho už predtým upozorňovali, že ide o veľký zásah do ľudského tela.