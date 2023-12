VIDEO: Vyfajči mi ko**t! Rytmus v priamom prenose vynadal porotcovi ČSMT, ktorý si uťahoval z rómskeho prízvuku

Jakub Prachař zosmiešnil rómčinu, no Rytmus mu to okamžite vrátil. A to rovno po rómsky.

Český moderátor a porotca šou Česko Slovensko má talent Jakub Prachař si v priamom prenose počas finálového večera uťahoval z rómskeho prízvuku. Stalo sa tak po tom, čo na stagei odprezentovali Rytmus a Ján Bendig spoločnú pieseň Romalandia. V nej obaja interpreti s rómskymi koreňmi spievajú práve po rómsky. Po skončení vystúpenia Prachař povedal, že by sa rád presťahoval do Romalandie, na čo začal napodobňovať rómsky prízvuk. Rytmus aj Bendig to síce zobrali s humorom, no raper si neodpustil poriadne štipľavú poznámku. Po rómsky do mikrofónu vynadal slovami „chas mro kar", čo v preklade znamená „vyfajči mi k**ot". Prachař síce nevedel, čo tieto slová znamenajú, zato Bendig však raperovi rozumel a jeho odpoveď ho na pódiu poriadne rozosmiala.