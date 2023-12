Vanilkové rožky či perníkový cheesecake. Týmito vianočnými receptami zaboduješ u kamošov aj rodiny

Čo tak skúsiť niečo nové?

Vianoce sú za rohom a ty stále premýšľaš, čo tento rok upečieš? Zabudni na suché vianočné pečivo, ktoré vždy zostane v krabičke do februára. Vybrali sme pre teba 5 receptov na koláčiky z Kuchyne Lidla, ktoré zo stola zmiznú okamžite.

Vianočná klasika v podobe vanilkových rožtekov či šuhájd pri stromčeku nemôže chýbať. Čo tak si tieto Vianoce pripraviť aj niečo netradičnejšie, čím ohúriš kamošov aj rodinu? Perníkový cheesecake bude celkom iste chutiť aj babke, ktorá nedá dopustiť na svoj rokmi overený recept na medovníky, a karamelové oriešky zješ ešte skôr, než ich dáš do krabičky.

Vanilkové rožky

Budeš potrebovať:

300 g hladkej múky

100 g práškového cukru

100 g mletých vlašských orechov

250 g masla



na obaľovanie:

4 lyžice práškového cukru

1 vanilínový cukor

Ako na to?

Zmiešaj hladkú múku, práškový cukor, vlašské orechy a maslo. Vypracuj pevné cesto a daj ho odstáť do chladničky zhruba na polhodinu.

Uležané cesto rozdeľ na štvrtiny. Z každej štvrtiny rukami vyvaľkaj tenký valček, ktorý následne rozdeľ na menšie časti. Z tých jemne vytvaruj rožteky. Ulož ich na plech vystlaný papierom a peč v rúre vyhriatej na 175 °C približne 10 minút.

Kým sa rožky pečú, v miske zmiešaj vanilínový a práškový cukor. Upečené rožteky nakoniec obaľ v cukre a môžeš podávať. Pozor, teplé rožky sú krehké. Celý recept nájdeš aj v Kuchyni Lidla.

Perníkový cheesecake

Budeš potrebovať:

na korpus:

200 g maslových sušienok

80 g masla

10 g perníkového korenia

10 g kakaa



na krém:

300 g bielej čokolády

600 g nátierky z čerstvého syra

400 g kyslej smotany

3 vajcia

20 g kukuričného škrobu

20 g perníkového korenia

na polevu:

300 g sušienkovej nátierky Favorina (zoženieš v Lidli)

8 perníkov Tastino (zoženieš v Lidli)

Ako na to?

Rozdrvené maslové sušienky zmiešaj s roztopeným maslom, perníkovým korením a kakaom. Korpus utlač na dno a boky formy. Vo vodnom kúpeli roztop bielu čokoládu. Nátierku z čerstvého syra rozmiešaj s kyslou smotanou, vajcami, kukuričným škrobom a perníkovým korením. K zmesi pridaj vlažnú čokoládu a opäť premiešaj.

Krém nanes na korpus a peč v rúre vyhriatej na 160 °C približne polhodinu. Cheesecake daj vychladnúť a stuhnúť do chladničky. Ak odoláš, nechaj ho odležať ideálne do ďalšieho dňa. Pred podávaním zohrej sušienkovú nátierku a nalej ju na stuhnutý cheesecake. Tortu nakoniec ozdob lístkami mäty. Celý recept nájdeš aj v Kuchyni Lidla.

Parížske rožky

Budeš potrebovať:

na základ:

200 g mletých vlašských orechov

30 g hladkej múky

200 g práškového cukru

štipka soli

2 vajíčka

na krém:

3 žĺtky

1 vajíčko

200 g kryštálového cukru

70 g vody

300 g masla

50 g kakaa

200 g horkej čokolády (74 % kakaa)

na polevu:

200 g čokolády na varenie (52 % kakaa)

70 g kokosového oleja

Ako na to?

V miske zmiešaj orechy s múkou, cukrom, so soľou a s dvoma vajíčkami. Zmesou naplň cukrárske vrecko a na plech vystlaný papierom na pečenie ju striekaj do tvaru rožkov s asi 3 cm rozstupmi. Rožteky peč pri 160 °C približne 20 minút. Nechaj vychladnúť na plechu.

Kým sa rožky pečú, priprav si krém. Vajíčko so žĺtkami daj šľahať do mixéra a cukor s vodou daj variť. Keď voda zovrie, cukor sa roztopí a zmes začne hustnúť, tesne predtým, ako sa vytvorí karamel, opatrne ju nalej k šľahajúcim sa žĺtkom.

TIP: Aby sa s rožkami ľahšie pracovalo, môžeš ich dať na chvíľu do mrazničky.

Šľahaj ďalej až do vychladnutia. Vznikne ti hustá a svetlá pena, do ktorej pridaj studené maslo nakrájané na kocky, kakao a vlažnú rozpustenú čokoládu. Vymiešaj hladký krém, ktorým následne naplň cukrárske vrecko s ozdobnou špičkou. Krém opatrne nanes na upečený základ rožkov a nechaj stuhnúť.

Nakoniec rozpusti čokoládu spolu s olejom vo vodnom kúpeli. Studené rožky namáčaj v čokoládovej poleve a opäť nechaj stuhnúť v chladničke. Celý recept nájdeš aj v Kuchyni Lidla.

Karamelové oriešky

Budeš potrebovať:

na oriešky:

200 g hladkej múky

120 g práškového cukru

220 g mletých vlašských orechov

štipka soli

200 g masla

2 žĺtky

na karamel:

200 g kryštálového cukru

30 ml vody

150 ml smotany na šľahanie (33 %)

5 g soli

50 g masla

100 g mliečnej čokolády

na krém:

250 g masla

300 g karamelu

Ako na to?

Múku, cukor, mleté vlašské orechy, štipku soli a maslo vymies v kuchynskom robote na mrveničku. Pridaj žĺtky a vymiešaj kompaktné cesto. Z cesta odoberaj malé kúsky, z ktorých následne vytvaruj guľôčky. Tie vtláčaj do formičiek vymazaných maslom tak, aby boli naplnené až po okraj a v strede zostala priehlbina. Formičky ulož na plech a peč v rúre vyhriatej na 160 °C približne 10 – 15 minút. Upečené ich nechaj mierne vychladnúť a vlažné ich opatrne vyklápaj z formičiek.

TIP: Aby oriešky držali stabilitu, spodný oriešok zarovnaj pomocou strúhadla.

Cukor s vodou skaramelizuj. Prilej horúcu smotanu, nechaj prevrieť a prisyp soľ. Keď karamel mierne vychladne, pridaj maslo a mliečnu čokoládu. Hneď ako sa čokoláda rozpustí, karamel dohladka vymiešaj. Prelej ho do misky a nechaj vychladnúť. V robote vyšľahaj maslo s karamelom na krém. Krém prelož do cukrárskeho vrecka s ozdobnou zúbkovanou špičkou a nanes do orieška. Na záver na krém polož druhý oriešok. Celý recept nájdeš aj v Kuchyni Lidla.

Šuhajdy

Budeš potrebovať:

na čokoládový základ:

300 g horkej čokolády (70 % kakaa)

50 g masla

50 g kokosového oleja

na orechovú náplň:

20 g sušených hrozienok

10 ml tuzemáku

20 ml mlieka

10 g masla

90 g mletých vlašských orechov

40 g práškového cukru

na kokosovú náplň:

60 g strúhaného kokosu

30 g mletých mandlí

100 g sladeného kondenzovaného mlieka

na ozdobu:

15 vlašských orechov

30 g strúhaného kokosu

Ako na to?

Vo vodnom kúpeľni nechaj roztopiť čokoládu s maslom a olejom. Touto zmesou naplň cukrárske vrecko a nechaj mierne vychladnúť. Hrozienka namoč do tuzemáku a nechaj napučať. Mlieko s maslom priveď k varu a prilej k napučaným hrozienkam. Dosyp zvyšné ingrediencie a dôkladne premiešaj.

Nealko verzia: Alkohol môžeš nahradiť ovocnou šťavou, napríklad pomarančovou.

Kokos, mandle a kondenzované mlieko vymiešaj do hladkej kokosovej náplne. Na dno košíčkov nanes vrstvu čokolády a nechaj stuhnúť v chladničke. Do polovice pripravených košíčkov navrstvi kokosovú náplň, uhlaď, zalej čokoládou, posyp kokosom a opäť nechaj stuhnúť. Rovnaký postup zopakuj s orechovou náplňou a dozdob orechmi. Celý recept nájdeš aj v Kuchyni Lidla.

Inšpiráciu na ďalšie vianočné pečenie nájdeš na webe kuchynalidla.sk.