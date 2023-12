Toto je 10 znakov, že tvoj mobil či PC niekto hackol. Takto sa podľa odborníka najlepšie ochrániš

Zapína sa ti kamera alebo máš až podozrivo spomalené zariadenie? Dávaj si pozor, možno sa ti niekto nabúral do systému.

V súčasnosti sme s online svetom prepojení 24/7. Práve preto sme zraniteľnejší než kedykoľvek predtým. Vieš o tom, že hackeri útočia každých 39 sekúnd? Pokiaľ si nedávaš dostatočný pozor, nechávaš otvorené dvere zločincom do svojho zariadenia a k svojim údajom. Tvoj počítač, mobil či smart TV môžu byť hacknuté a ty o tom nemusíš ani vedieť.

„Dnes je škála hrozieb omnoho širšia a týka sa všetkých digitálnych zariadení. Mnoho obyčajných používateľov si myslí, že sa ich kyberhrozby netýkajú. Opak je však pravdou. Každý má dnes niečo, čo je pre útočníkov cenné,“ hovorí špecialista na digitálnu bezpečnosť zo spoločnosti ESET Ondrej Kubovič.

Zdroj: Unsplash/Tirza van Dijk

Neopatrnosť umožňuje zločincom získať tvoje osobné údaje, ktoré speňažia na dark webe alebo zneužijú na krádež tvojej identity. Vďaka tomu môžu vykonávať v tvojom mene rôzne činnosti, ktoré ich nejakým spôsobom obohatia. „Aby ste boli atraktívnym terčom, nemusíte byť celebrita ani politik,“ informuje Ondrej Kubovič.

Hackeri často cielia na najpoužívanejšie platformy. V prípade PC je to Windows a v prípade mobilných telefónov a tabletov Android. „Neznamená to však, že používatelia macOS a iOS sú v absolútnom bezpečí. Často totiž v mylnej predstave, že im nič nehrozí, podcenia základné bezpečnostné opatrenia, čo si uvedomujú aj útočníci a radi to zneužijú,“ vysvetľuje Ondrej Kubovič.

Ako zistíš, či ťa niekto hackol? Niekedy to nemusí byť na prvý pohľad zrejmé – no ak si všimneš niektorý z týchto 10 znakov, ochrana tvojho počítača a mobilu bola pravdepodobne narušená.

1. Rapídne spomalenie a slabý výkon

Pokiaľ máš počítač či smartfón už plný hier a súborov, tvoje zariadenie nedokáže rýchlo reagovať. Rapídne spomalenie alebo prehrievanie môže značiť aj prítomnosť vírusov alebo cudzí zásah do tvojho zariadenia.

Častým prípadom je tzv. cryptojacking. Útočníci často vedia do počítačov a mobilov nainštalovať vírus, ktorý cez tvoje zariadenie ťaží kryptomeny. V dôsledku toho sa ti dlhšie načítavajú stránky, aplikácie a celkový výkon upadá.

Môžeš si to všimnúť v správcovi úloh tvojho počítača. Pokiaľ je jeho výkon abnormálne vysoký, i keď nerobíš nič, možno je tu niečo iné, čo zaťažuje tvoje zariadenie.

2. E-mailová schránka je zaplnená správami bez odosielateľa

Bežne sa stáva, že sem-tam dostaneš nejakú pofidérnu správu. V prípade, že máš e-mailovú schránku plnú divných správ bez odosielateľa či predmetu, pravdepodobne niekto hackol tvoju adresu.

Tvoj e-mail je zvyčajne prvým prístupovým bodom k iným účtom. Najmä ak máš v doručenej pošte uložené obnovovacie heslá. Útočník potom dokáže v tvojom mene posielať správy tvojim kontaktom. Ak ti kamoš povie, že dostáva od teba zvláštne správy, je možné, že ťa niekto hackol.

3. Máš problém s prístupom na internet

Neustále ťa vypája z Wi-Fi, no tvoj router vyzerá, že je v poriadku? Niekto sa ti mohol nabúrať aj na Wi-Fi router. Až 79% domácich Wi-Fi sietí používa slabé heslá, ktoré sú náchylné na útok kyberzločincov.

Zdroj: Unsplash/Brett Jordan

4. Na webových stránkach máš množstvo reklám

Problémy ti môžu spôsobovať aj advéry. Sú to typy vírusov, ktoré zobrazujú neželané a otravné reklamy vo forme pop-up. Advéry môžu infikovať počítače, ale aj mobily – spôsobujú zlé fungovanie webov a spomaľujú internet.

5. Bezpečnostný softvér upozorňuje na hrozbu

Bezpečnostný softvér ti pravidelne skenuje zariadenie a upozorní ťa, ak narazí na neželaného návštevníka. Vtedy je dobré spraviť kompletné skenovanie a vyriešiť akékoľvek hrozby, na ktoré antivírus narazí.

6. Zapínanie a vypínanie webkamery

Pokiaľ sa ti kamera sama od seba zapína a vypína, niekto získal prístup do tvojho zariadenia. To, že si prelepíš kameru, nerieši celkový problém. Útočníci stále môžu mať prístup do tvojho počítača, smartfónu, tabletu a dokonca aj do smart TV.

Zdroj: Rawpixel

7. Tvoje heslá nefungujú

Prihlásiš sa na Facebook a nič, heslo nefunguje. Zlyhanie prihlásenia je takisto jeden z jasných znakov, že niekto získal prístup k tvojim údajom a pravdepodobne aj zmenil heslo.

8. Máš z ničoho nič veľkú spotrebu dát

Toto sa týka najmä smartfónov. Ak si všimneš nezvyčajne vysokú spotrebu dát, útočníci sa pravdepodobne dostali k tvojim údajom cez mobilnú sieť. Pre istotu si svoju spotrebu pravidelne kontroluj.

9. Tvoje nastavenia sú zmenené

Hackeri sa vedia dostať do každého kúta tvojho digitálneho zariadenia. Vrátane nastavení, ktorých zmena ti môže úplne rozhádzať správne fungovanie počítača a smartfónu. V jeden deň je všetko ok a na druhý deň zisťuješ, že sa prihlasuješ pod iným menom a pre istotu máš ešte jazyk zariadenia v čínštine.

10. Nezvyčajné súbory

Divné súbory, cudzie aplikácie a zvláštne pomenované položky sú veľkým indikátorom, že niekto alebo niečo ti ich tam vložilo. Takéto neželané softvéry môžu byť vírusy typu červ alebo trójsky kôň. Ak máš bezpečnostný softvér, zvyčajne ťa dokáže na ne upozorniť, no niekedy ide o súbory, ktoré sú hlboko zakorenené v tvojom operačnom systéme.

Zdroj: Unsplash/Michael Geiger

Čo teraz, ak niekto nabúral tvoje zariadenie?

Zistenie, že niekto mal prístup do tvojho počítača či mobilu, môže byť nočnou morou. V hlave si predstavuješ scenáre, akú škodu stihol útočník napáchať, a ty nevieš, čo skôr.

Najprv sa odpoj od internetovej siete – hackerom a vírusom odstrihneš prístup k ďalšiemu šíreniu do zariadenia. Potom si priprav zálohu, ideálne na USB či externý disk. Spusti kontrolu zariadenia bezpečnostným softvérom. Pokiaľ takýto softvér nainštalovaný nemáš, spusti nástroj na jednorazovú kontrolu počítača ESET Online Scanner.

Následne už sleduj správanie systému. Po vykonaní vyššie spomenutých krokov je vo väčšine prípadov potrebné zariadenie reštartovať. Zmena hesla je samozrejmosťou, no sprav to až po skončení kontroly softvérom. Ak sa útočníci dostali až príliš hlboko do zariadenia, preinštaluj si celý operačný systém.

Možno sa pýtaš, ako sa vôbec hackeri či vírusy mohli dostať k tebe. Je dosť pravdepodobné, že robíš jednu alebo všetky z nasledujúcich chýb, ktorých sa hneď vyvaruj.

Daj si pozor na tieto chyby

Smartfóny, tablety a smart TV sú tiež náchylné na útoky a potrebujú dodatočnú ochranu. Bezpečnostný softvér alebo, inak povedané, antivírus ti pravidelne monitoruje zariadenie a okamžite ťa upozorňuje na rôzne hrozby.

Nenechaj nič na náhodu a radšej sa chráň 24/7. Zdroj: ESET

Pre istotu nič nepodceň a zaobstaraj si kvalitný štít, ktorý nedá šancu žiadnym kyberútokom. ESET Home Security je komplexná ochrana pre všetky tvoje digitálne zariadenia, ako počítače, smartfóny či tablety.

Tento bezpečnostný softvér ponúka nepretržitú rezidentnú ochranu, rýchle kontroly bez prerušení, šifrované fotografie, bezpečnosť pri platbách, VPN a kopec iného. Vybrať si môžeš z 3 typov ochrany, podľa toho, či chceš len základnú, pokročilú alebo úplnú kompletku.

Nie vždy je správny čas na aktualizáciu operačného systému, najmä ak potrebuješ práve vtedy so zariadením pracovať. Tento krok však neodkladaj, tvoj mobil môže mať horší výkon.

Aktualizácie sú na to, aby vylepšovali systém, zaplátali diery v ochrane a zvyšovali bezpečnosť tvojho smartfónu a počítača. Starší softvér bude mať aj naďalej tie isté chyby a diery v kóde, ktoré hackerom a počítačovým zločincom umožňujú dostať sa k tebe.

Zdroj: Refresher

Nesmieme zabudnúť ani na podvodné SMS správy. Správy o tom, že nemáš zaplatený balík alebo tvoj bankový účet má zmenené údaje, dostal hádam každý aspoň raz. Kyberzločinci ti tak napíšu v mene známych poštových služieb či bazáru, a pokiaľ nerozmýšľaš kriticky, raz-dva prídeš o svoje peniaze.

Texty takýchto esemesiek často na teba naliehajú, žiadajú od teba osobné údaje a najmä majú zlú gramatiku. No vždy sa nájdu ľudia, ktorí sa na tieto SMS správy dajú nachytať. ESET HOME Security disponuje aj funkciou Anti-Phishing, ktorá blokuje podvodné e-maily, stránky a na mobile ťa dokonca upozorní aj na podvodnú SMS.

Takto môže vyzerať podvodná SMS. Zdroj: Refresher

Na falošné e-shopy si dávaj pozor najmä v období Vianoc. „Vydávajú sa za legitímne služby ako banka či pošta a rôznymi manipulatívnymi technikami sa snažia od obetí vylákať prihlasovacie údaje či peniaze,“ hovorí Ondrej Kubovič.

Takéto pofidérne obchody sa často snažia napodobniť oficiálne stránky známych značiek. Všímaj si zlý preklad, divnú gramatiku, miešanie slovenčiny s angličtinou a text, ktorý nemá ani hlavu, ani pätu. Daj si pozor aj na podozrivé zľavy, upozornenia na počet položiek na sklade či absenciu https certifikátu (stránka nemá zámoček vedľa názvu).

Bohužiaľ, ani legitímne e-shopy nie sú vždy v bezpečí. Útočníci dokážu nainštalovať na platobné brány škodlivý JavaScript kód, nazývaný ako aj webskimmer, ktorý ti ukradne údaje o platobnej karte.

„Návštevník stránky si vykliká svoj nákup a pri platbe zadá platobné údaje pre eshop. Tie sa síce použijú na platbu, no vďaka vloženému škodlivému kódu sa na pozadí odošlú aj na server útočníka,“ vysvetľuje Ondrej Kubovič.

Pokračuje: „Bez bezpečnostného riešenia takýto útok návštevník stránky nemá ako odhaliť, keďže vložený škodlivý kód je súčasťou webstránky a beží bez akýchkoľvek viditeľných prejavov. Odporúčam preto vykonávanie online platieb cez bezpečné rozšírenie prehliadača, ktoré je súčasťou funkcie Ochrany pri platbách v riešeniach ESET HOME Security.“

Povieš si, že nechceš platiť za hru alebo film, a tak si ju radšej stiahneš z nejakej náhodnej stránky. Lenže ak sťahuješ softvér alebo hry zo zdrojov, ktoré nie sú oficiálne, riskuješ rôzne typy vírusov či nabúranie do systému. Keď si priplatíš, máš aspoň istotu, že sťahuješ legitímny program.

Obrovskou a častou chybou je najmä slabé heslo. Asi ťa neprekvapí, že „123456“, „qwerty“ a „password“ sú najčastejšie používané heslá. Veď komu sa chce vymýšľať príliš komplikované kombinácie? No potom na to môžeš veľmi jednoducho doplatiť.

Ideálne heslo by nemalo obsahovať informácie o tebe, napríklad dátum narodenia či meno tvojho zvieratka. Dbaj aj na dĺžku – odporúčaná minimálna dĺžka hesla je 8 až 16 znakov. Indikátor silného hesla je aj používanie špeciálnych znakov, veľkých a malých písmen či vytvorenie prístupovej frázy.

Zdroj: Wikimedia Commons/Santeri Viinamäki

Ak používaš viac internetových služieb, určite maj unikátne heslo do každého účtu. Vyhýbaj sa často používaným slovám a opakujúcim sa znakom – dobré heslo alebo prístupová fráza neobsahuje slová, ako napríklad „heslo“, „1111“, „1234“ alebo „abab“. Nezabúdaj ani na dvojfaktorovú autentifikáciu, je to akási dvojitá brána k tvojmu účtu.

Veríme, že určite nepoužívaš len jeden účet na internete. Preto je pochopiteľné, že kvantá unikátnych hesiel sa ti bude ťažko pamätať. K tomu ti pomôže tzv. správca hesiel, ktorý je súčasťou ESET HOME Security Premium.

„Ide o softvér špeciálne navrhnutý na vytváranie silných hesiel a ukladanie prihlasovacích údajov. Správca hesiel dokáže uložiť celé zoznamy hesiel a takýto zoznam chráni nielen ďalším heslom, ale aj šifrovaním,“ vysvetľuje Ondrej Kubovič.

Pokiaľ nemáš mobilné dáta, niekedy je aj verejná Wi-Fi potrebná. Napríklad keď si dlhé hodiny na letisku. „Keď sa pripájate na Wi-Fi sieť, overte si, či ide naozaj o legitímnu sieť, napríklad u personálu na letisku či v kaviarni. Útočníci môžu napríklad vytvoriť hotspot s názvom Airport1, a keď sa pripojíte, dokážu odchytiť vašu komunikáciu,“ vysvetľuje Ondrej Kubovič.