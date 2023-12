Internet sa baví na easter eggu v traileri GTA VI: muž na pláži si fotí polonahý ženský zadok. Všimol si si ho aj ty?

Najočakávanejšia hra je virálnou senzáciou sociálnych sietí. Sleduj najlepšie memes a easter eggy v traileri.

Fanúšikovia videohier sa v pondelok mohli tešiť z dlhoočakávaného traileru na hru GTA VI. Plány si však zatiaľ rušiť nemusíš, štúdio Rockstar Games totiž oznámilo, že pokračovanie jednej z najznámejších hier vyjde až v roku 2025, čo sklamalo mnohých herných nadšencov.

Epický trailer, ktorý ukazuje návrat legendárneho Vice City, extrémne trenduje. Za ani nie dve hodiny od vydania mal už 20 miliónov videní a aktuálne (v čase písania článku) má na Youtube už vyše 61 miliónov.

Niektorí si aj tak prišli na svoje, po viac ako 10 rokoch od vydania GTA V si internet zgustol na komentovaní krátkej ukážky očakávanej videohry. Prinášame ti výber najlepších memes a vtipných easter eggov, ktoré v utorok (v deň vydania) zaplavili sociálne siete.

Všímavému oku neunikol nenápadný záber z traileru, na ktorom si NPC muž na pláži fotí polonahý ženský zadok. Screenshot sa začal virálne šíriť sociálnymi sieťami.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa COMPLEX (@complex)

The first trailer for ‘GTA 6’ has reached 20 Million views in only two hours 🎮🔥 pic.twitter.com/AO9AIc3CGD — Complex (@Complex) December 5, 2023

GTA 6 trailer comes out in 2023 but the game releases in 2025 pic.twitter.com/oeEO9duKY5 — Happy Lakers Fan (@oprahsideclark) December 4, 2023

ps4 users getting hyped seeing the gta 6 trailer as if their console won’t be an ancient relic by 2025 pic.twitter.com/iU9KrOOHVA — 💎 (@TJayyyy_1) December 4, 2023