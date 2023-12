Godzilla a Kong sa v novom filme spojili v štýle Avengers, aby porazili monštrá skrývajúce sa vnútri planéty

Kong objavuje novú ríšu plnú príšer v zemskom jadre. Číha v nej nová hrozba, ktorú musí poraziť spoločne s Godzillou.

Filmy zo sveta Monsterverse o Godzille, Kongovi a spol. prešli zo serióznych katastrofických blockbusterov k zábavným, tak trochu hlúpym popcornovkám. Prvý trailer na Godzilla x Kong: The New Empire to dokazuje, keď ukazuje oboch kráľov monštier, ako spoločne utekajú v ústrety novej hrozbe číhajúcej v jadre planéty.

V predošlej snímke Godzilla vs Kong diváci videli, že vnútri planéty sa skrýva celkom nový svet s obrovským monštrami a zvieratami. Zdá sa, že práve odtiaľto začne Zem ohrozovať niečo veľmi silné, čo Kong nezvládne zničiť sám, a tak si na pomoc zavolá kamoša Godzillu.

V snímke budú aj ľudské postavy, ktoré stvárnia Rebecca Hall (Godzilla vs. Kong), Brian Tyree Henry (Godzilla vs. Kong, Bullet Train), Dan Stevens (Legion, Beauty and the Beast) a ďalší. Réžie sa chopil Adam Wingaard, ktorý natočil aj Godzilla vs Kong či The Guest. Scenár napísali Terry Rossio (Godzilla vs. Kong, Pirates of the Caribbean), Simon Barrett (You're Next) a Jeremy Slater (Moon Knight).

Film sa dostane do slovenských kín 10. apríla 2024. Dovtedy si v kinách diváci môžu užiť vynikajúci film Godzilla Minus One, ktorý má spomedzi filmov o Godzille najlepšie hodnotenia v tomto storočí.