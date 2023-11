VIDEO: Muž v Disneylande behal po atrakcii pre deti úplne nahý. Bol pod vplyvom drog, rodičia zostali znechutení

Dvadsaťšesťročný muž sa cez víkend obnažoval pred ostatnými turistami v Disneylande. Incident sa stal v nedeľu v meste Anaheim v Kalifornii, keď návštevník za jazdy vystúpil a vyzliekol si oblečenie. Prevádzkovatelia museli atrakciu zastaviť, následne hosťa zadržali a vyviedli z parku, píše NBC.

Policajné oddelenie v Anaheime odviedlo „narušiteľa“ do väzby krátko po tom, ako bol odvedený z areálu zábavného parku. Samotná jazda bola na viac ako hodinu zastavená, kým prevádzkovatelia parku neurobili obhliadku miesta činu.

Disneyland’s “It’s a small world” apparently had a guest take off his clothes and walk through the attraction. Video Credit from 🎥 @ magic.with.maegra on instagram https://t.co/CNSQLQp0ZE pic.twitter.com/J1fiUIAX95