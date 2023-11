Fascinujúci úkaz: Astronómovia prvýkrát v histórii spozorovali polárnu žiaru na Slnku

Astronómovia po prvý raz pozorovali na Slnku tzv. polárnu žiaru. Tento svetelný jav spôsobili elektróny prechádzajúce cez silné magnetické pole nad slnečnou škvrnou, informuje portál Live Science. Výsledky štúdie nedávno publikovali v odbornom časopise Nature Astronomy.

Astronómovia zachytili jav podobný polárnej žiare pomocou rádioteleskopov zhruba 25-tisíc kilometrov nad slnečnými škvrnami. Výboje energie trvali približne týždeň, čo je podľa vedcov zvláštne, pretože zvyčajne trvajú niekoľko minút až hodín.

Vedúci autor Sijie Yu hovorí, že tento objav poskytuje nový pohľad na pôvod intenzívnych slnečných rádiových výbuchov. Môže tiež pomôcť pochopiť podobné javy na vzdialených hviezdach s veľkými hviezdnymi škvrnami.

„Pozorovali sme nezvyčajný typ dlhotrvajúcich polarizovaných rádiových výbuchov vychádzajúcich zo slnečného bodu, na rozdiel od typických slnečných rádiových výbuchov, ktoré zvyčajne trvajú minúty alebo hodiny,“ hovorí Yu. „Toto je vzrušujúci objav, ktorý by mohol zmeniť naše chápanie hviezdnych magnetických procesov.“

