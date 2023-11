V roku 2024 vyjde iba jedna marvelovka a jeden film od DC. Komiksovky čaká veľký reštart

Štrajk hercov a scenáristov v Hollywoode sa už skončil, no zanechal vážne dôsledky. Jedným z nich je aj odklad očakávaných kinopremiér, ktorým sa nevyhol ani Marvel. Ten odkladá všetky svoje očakávané filmy.

• Deadpool 3 – 26. júl 2024 (pôvodný dátum 3. 5. 2024)

• Captain America 4: Brave New World –14. 2. 2025 (pôvodný dátum 26. 7. 2024)

• Fantastic Four – 2. 5. 2025

• Thunderbolts – 25. 7. 2025 (pôvodný dátum 20.12. 2024)

• Blade – 7. 11. 2025 (pôvodný dátum 14. 2. 2025)

Budúci rok tak vyjde len jedna marvelovka, čo sa nestalo od roku 2010, keď bol v kinách Iron Man 2. V nasledujúcich rokoch už vychádzali minimálne dve komiksovky od Marvel Studios ročne. Podobne je na tom aj DC, ktoré budúci rok uvedie iba jeden film – Joker 2. Vyjdú však tri komiksovky od Sony (Venom 3, Kraven a Madame Web).

Hollywoodsky insider Jeff Schneider tvrdí, že Captain America 4 má problémy. Marvel vraj usporiadal testovacie projekty a film sa divákom výrazne nepáčil. Film údajne čakajú rozsiahle pretáčky od januára do mája 2024, ktoré zmenia tri hlavné dejové sekvencie.

