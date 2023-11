Rockstar potvrdil prípravu GTA VI. Prvý trailer vyjde už o mesiac

Rockstar Games už dlhšie hovorí o ďalšom GTA. Stále však nebolo oficiálne predstavené. Hráči si počkajú ešte mesiac, pretože začiatkom decembra sa konečne dočkajú prvého trailera na pravdepodobne najočakávanejšiu hru pod slnkom.

Rockstar svoje hry oznamuje mimo veľkých herných akcií a prezentácií, ale je možné, že GTA VI oznámia počas The Game Awards už 7. decembra 2023. Pravdepodobnejšie však je, že to bude mimo tejto akcie.

O GTA VI bolo už veľa špekulácií, ale oficiálne informácie zatiaľ chýbajú (náhľadový obrázok je ilustračný). Rockstar Games zvykne svoje hry oznamovať rok, maximálne dva roky pred vydaním, takže GTA VI vyjde s najväčšou pravdepodobnosťou do konca roka 2025.

We are very excited to let you know that in early December, we will release the first trailer for the next Grand Theft Auto. We look forward to many more years of sharing these experiences with all of you.



Thank you,

Sam Houser