Toto sú najobľúbenejšie české pivá medzi turistami. Nájdeš medzi nimi svojho favorita?

Ľudia zo zahraničia zvolili osem najpopulárnejších českých pív. Ktoré vyhralo?

Či už sa nám to páči, alebo nie, susedné Česko je národom piva. Obyvatelia našej bratskej republiky sú často schopní pohádať sa do krvi o tom, ktoré pivo je vlastne najlepšie a ktoré naopak vôbec nestojí za to.

Teraz sa do diskusie pridali aj zahraniční turisti a turistky, ktorých názory dal dokopy obľúbený gastronomický server Taste Atlas. Pozri sa, ktorých osem pív majú cudzinci a cudzinky najradšej, a daj nám vedieť, či je medzi nimi aj to tvoje.

Gastrorebríčky na užívateľskej platforme Taste Atlas sú založené na hodnotení ľudí zo zahraničia. Server do hodnotenia počíta iba skutočných užívateľov, hodnotenie botov alebo lokálnych patriotov vyraďuje.

8. miesto

Ôsme miesto si z hlasovania odniesol Březnický ležiak. Jediným súčasným výrobcom tohto piva je podľa serveru Taste Atlas Pivovar Herold Březnice, ktorý ho varí od roku 1999. Jeho chuť je jemná a typicky horká, s čistou chmeľovou arómou a sviežou chuťou.