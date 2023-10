Onlyfans modelka bude mať vlastné pivo. Uvarí ho zo svojich vaginálnych štiav

Toto pivo bude len pre skutočných fajnšmekrov.

Onlyfans modelka a streamerka Amouranth prezradila, že by sa na trhu už čoskoro mohlo objaviť pivo vyrobené z jej vaginálnych štiav. K spolupráci ju oslovila jedna poľská pivná spoločnosť, ktorá chce na uvarenie novej špeciálnej príchute použiť ster z jej vagíny.

Amouranth ja známa tým, že svojim fanúšikom a fanúšičkám predáva takmer všetko. Od prdov v pohári až po vodu, v ktorej sa kúpala. Teraz by však rada prišla s pivom, ktoré asi nebude po chuti úplne všetkým. V rozhovore pre Dexerto uviedla, že ju na spoluprácu oslovil poľský pivovar The Order Of Yoni a ona na túto ponuku s nadšením prikývla.

„Chcú, aby som im poslala svoje vaginálne kvasinky,“ povedala modelka a streamerka. „V podstate si urobím výter a pošlem im ho,“ dodala. Podľa webu spoločnosti The Order Of Yoni sa však pivo nebude vyrábať z jej kvasiniek, ale laktobacilov.



„Gynekológ spraví modelke ster z vagíny. Ten sa potom odvezie do laboratória, kde sú baktérie izolované, vyčistené, analyzované a namnožené. Na konci procesu sa baktérie použijú na výrobu čistej kyseliny mliečnej, ktorá sa pridáva do piva Yoni,“ píše sa na webe spoločnosti. Amouranth je zo spolupráce nadšená. Je presvedčená o tom, že si pivo kúpi veľa ľudí. Či ho skutočne aj budú piť, už nie je také isté.