Mercedes-AMG predstavil svoje športové SUV v novej hybridnej verzii, ktorá sľubuje vyšší výkon a nižšiu spotrebu

Nové GLE 53 Hybrid vychádza z klasického GLE 53, ktoré dostalo vyšší výkon a elektromotor navyše.

Mercedes-Benz začiatkom roka modernizoval svoje obľúbené SUV. Nám sa k nemu medzičasom podarilo dostať aj v rámci redakčného testu. V uplynulých hodinách však automobilka nečakane rozširuje portfólio motorických verzií modernizovaného GLE o úplne nový variant s pomerne netypickým označením – Mercedes-AMG GLE 53 Hybrid 4Matic+.

Pojem hybrid nemecký výrobca doposiaľ nikdy v názve nepoužil, pretože pri konvenčných modeloch prítomnosť plug-in hybridnej technológie symbolizuje písmeno „e“ (napríklad C 400e), zatiaľ čo v AMG verziách je zaužívaný dodatok E Performance.

Navyše GLE 53 v ponuke už táto značka dlhé roky má, nová verzia tak môže pôsobiť mätúco. O čo ide? Rovnako ako „klasické“ GLE 53, aj nové GLE 53 Hybrid stavia na radový benzínový šesťvalec, ktorého výkon však vzrástol z 320 kW/435 koní až na 330 kW/449 koní, plus v zmysle dodatku Hybrid pridáva ešte plug-in hybridnú sústavu s elektromotorom, ktorý servíruje ďalších 100 kW/136 koní. Systémový výkon celej sústavy je tak až 400 kW/544 koní a 750 Nm, teda o vyše 100 koní viac než v konvenčnej päťdesiattrojke.

Je zrejmé, že automobilka sa snaží čo najviac elektrifikovať svoje portfólio, čím dosiahne vyšší výkon a nižšiu spotrebu, teda emisie. Čisto elektrický dojazd Mercedes-Benz zatiaľ neuviedol, no vzhľadom na to, že prítomná batéria má až 31,2 kWh, teda rovnako ako v plug-in hybridnej verzii GLE 350de, bez naštartovaného motora by mohlo aj toho GLE spraviť takmer 90 až 100 kilometrov. Maximálna rýchlosť v elektrickom režime je 140 km/h, inak je maximálka limitovaná na 250 km/h. Systém pritom rovnako podporuje nielen 11 kW AC, ale aj až 60 kW DC nabíjanie.

Akceleráciu z 0 na 100 km/h zvládne plug-in hybridné GLE 53 za 4,7 sekundy, teda o približne pol sekundy rýchlejšie než klasické GLE 53. Vizuálne sa tieto dva modely neodlišujú, jedinou zmenou je detail v označení – na veku batožinového priestoru plug-in hybrid dostal nápis GLE 53 s červeným podkladom. Novinka je k dispozícii v oboch karosárskych verziách, pričom štandardne je vybavená pohonom všetkých štyroch kolies 4Matic+ či vzduchovým podvozkom AMG Ride Control+.