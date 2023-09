Na FNC 5 bude bojovať aj syn Richarda Sulíka Filip. Jeho súpera zatiaľ nepoznáme

Aký bude jeho druhý boxerský zápas?

Na piatom turnaji organizácie Fight Night Challenge (FNC), zameranej najmä na boxerské zápasy celebrít sa predstaví aj Filip „Fiki“ Sulík, syn známeho politika Richarda Sulíka zo Slobody a Solidarity.



Organizácia o tom informovala na Instagrame. „Na premiéru Fikiho Sulíka vo Fight Night Challenge sa môžeš tešiť už 2. decembra v Bratislave. Filip dlhodobo trénuje v Octagon Fighting Academy, sme preto presvedčení, že nás čaká zápas, ktorý si nemôžeš nechať ujsť,“ napísali organizátori.



Zatiaľ však nie je známe, s kým sa Sulík v ringu pobije. FNC to prezradí vraj až o týždeň na tlačovej konferencii, ktorá sa uskutoční 27. septembra v Bratislavskom Kon Foodbare na Nivách.



Sulík už mal jeden boxerský zápas so Slavomírovi Kuciakom a prehral na knokaut hneď v prvom kole. Influencer na sociálnych sieťach inak často vyvoláva kontroverzie pre svoje ostré a otvorené vyjadrenia. Nedávno sa dostal napríklad do konfliktu so stand-up komičkou Simonou Salátovou.