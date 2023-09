Leonardo DiCaprio bojuje proti Robertovi De Nirovi v traileri na najočakávanejší film roka Killers of the Flower Moon

Martin Scorsese dal práve svetu neporaziteľný argument na to, prečo by mal každý zájsť do kina na snímku Killers of the Flower Moon.

Režisér a scenárista Martin Scorsese so štúdiom Apple vydali druhý trailer na očakávaný thriller Killers of the Flower Moon. Trojhodinový epický film o tom, ako belosi vyvražďovali Indiánov na ich území, keď tam našli ropu, ponúkne aj príbeh o láske a boji za spravodlivosť. Najnovší trailer je prísľubom, že diváci budú v kinách nadšení, čo potvrdzujú aj nadšené hodnotenia recenzentov. Hlavné roly v snímke stvárnili Lily Gladstone, Jesse Plemons (Breaking Bad), Brendan Fraser (The Whale), Leonardo DiCaprio (Vlk z Wall Street, Inception), Robert De Niro (Goodfellas, The Irishman). Leonardo DiCaprio hrá vo filme muža, ktorý sa zamiluje do jednej z pôvodných obyvateliek Ameriky z kmeňa Osedžov. Tí na svojom území objavia bohaté zásoby ropy, čo priláka neželanú pozornosť. Niekto začne členov jej kmeňa vyvražďovať, čo uvrhne okolie do veľkej nervozity. Prípad začne vyšetrovať aj FBI a dôjde k množstvu vrážd a nepokojov. Killers of the Flower Moon sa dostane do kín už 19. októbra.