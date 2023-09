Dražba majetku Freddieho Mercuryho: piano sa predalo za obrovskú sumu, prekvapil aj text Bohemian Rhapsody, ľudia však zúria

V zozname predmetov sa nachádzalo taktiež oblečenie, topánky či doplnky do domácnosti, ktoré mal Freddie vo svojom dome. Celkovo boli na aukcii vydražené predmety za 15,4 milióna dolárov.

V predošlom článku sme ťa informovali o tom, že do dražby aukčnej spoločnosti Sotheby’s putujú osobné predmety frontmana kapely Queen Freddieho Mercuryho. Jedným z kúskov, ktoré boli v aukcii s názvom Freddie Mercury: A World of His Own najhodnotnejšie, bolo piano YAMAHA GRAND PIANO z roku 1975, ktorého odhadovaná suma bola 2 až 3 milióny dolárov.

V stredu 6. septembra 2023 ho v Londýne nakoniec vydražili za 2 200 000 dolárov. Okrem toho sa vydražili napríklad Mercuryho obrazy, sochy, zápisy textov piesní, dekorácie, oblečenie, šperky aj topánky. Na aukcii sa zúčastnili kupci zo 61 krajín.

Medzi ďalšie najdrahšie predmety patrili náčrty textov piesní Bohemian Rhapsody a We are the Champions. Text Bohemian Rhapsody sa predal za 1 719 233 dolárov, We are the Champions za 395 955 dolárov. Na zozname predmetov boli aj Freddieho slávne biele tenisky Adidas HIGH-TOP z roku 1980, ktoré sa predali 158 373 dolárov. Kupci sa mohli potešiť aj z luxusných šperkov. Strieborný „hadí“ náramok z videoklipu Bohemian Rhapsody sa predal za 871 242 dolárov. Prsteň, ktorý dostal Freddie od Eltona Johna, sa predal za 340 537 dolárov.

Predtým ako sa začala samotná dražba, mohli si kúsky pozrieť aj fanúšikovia. Výstavu navštívilo až 140-tisíc ľudí. Išlo o prvú časť dražby. Fanúšikovia Freddieho Mercuryho však z aukcie nadšení nie sú. „Veľká škoda, že všetky dôležité relikvie budú roztrúsené po celom svete, budú ich vlastniť bohatí privilegovaní ľudia, ktorí si ich nechajú doma. Freddie a jeho veci si zaslúžili byť vystavené v múzeu, kam má k jeho odkazu prístup každý. Som absolútne sklamaná,“ píše pod príspevok profilu Sotheby’s fanúšička na Instagrame. „Som prekvapený, že jeho rakva nebola predaná taktiež. Alebo si ju Kim Kardashian oblečie na Met Gala?“ pridáva sa k nej ďalší.