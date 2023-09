Osobný tréner, ktorý ťa nič nestojí. Tieto smart hodinky ti vytvoria tréning na mieru a môžeš ich mať zadarmo

Bude┼í cvi─Źi┼ą ako s osobn├Żm tr├ęnerom, ale tvoju pe┼ła┼żenku to nezabol├ş. Tr├ęning na mieru ti vytvoria a bud├║ trackova┼ą ┼ípeci├ílne hodinky. Zisti, ako ich m├┤┼że┼í z├şska┼ą zadarmo a e┼íte dosta┼ą desiatky eur.

Zabudni na telef├│n v ruke alebo na nemotorn├ę ─żadvinky, ktor├ę ┼ąa bud├║ pri pohybe ┼íkrti┼ą. Teraz m├┤┼że┼í z├şska┼ą ┼ítatistiky svojich tr├ęningov cez hodinky, ktor├ę dostane┼í od najv├Ą─Ź┼íej digit├ílnej banky na Slovensku! ─îi u┼ż jazd├ş┼í na bicykli, pl├íva┼í, alebo beh├í┼í z jednej p├írty na druh├║, hodinky pohyb rozpoznaj├║ a zaznamenaj├║.

Nevie┼í, kde s tr├ęningom za─Źa┼ą? V hodink├ích m├í┼í s├║kromn├ęho tr├ęnera, ktor├Ż ti vytvor├ş vlastn├Ż fitnes program, dostupn├ęho 24 hod├şn denne. Kombinova┼ą m├┤┼że┼í viac ako 1 600 cvi─Źen├ş a, samozrejme, nastav├ş┼í si aj po─Źet s├ęri├ş aj intervaly tr├ęningu. A┬áke─Ć si vybehne┼í zacvi─Źi┼ą, nemus├ş┼í so sebou vliec┼ą ani pe┼ła┼żenku. Za energe┼ą├ík ─Źi vodu zaplat├ş┼í jednoducho, pr├íve hodinkami.

Lep┼í├ş oddych, lep┼íie v├Żsledky

Niekedy je ┼ąa┼żk├ę odhodla┼ą sa za─Źa┼ą. Smart hodinky sleduj├║ tvoj tep a vedia, kedy je pre teba ide├ílny ─Źas na aktivitu a kedy na oddych. Monitoruj├║ aj tvoj sp├ínok, a ak to bude potrebn├ę, daj├║ ti tipy, ako ho skvalitni┼ą. Navy┼íe vedia ve─żmi presne vyr├íta┼ą, ko─żko kal├│ri├ş sa pobralo do metabolick├ęho neba, ─Źo je d├┤le┼żit├ę nielen pri chudnut├ş, ale aj naberan├ş svalov.

Zdroj: iStock

Hodinky zadarmo a odmena k tomu

Smart hodinky Garmin VENU SQ, ktor├ę ti u─żah─Źia tvoju fitnes cestu, be┼żne stoja okolo 200 eur. Ale ak m├í┼í 16 a┼ż 26 rokov, v r├ímci promo akcie Slovenskej sporite─żne ich z├şska┼í zadarmo. Sta─Ź├ş si v nej otvori┼ą nov├Ż ├║─Źet. Na e-shope garminu si vyberie┼í jeden z troch farebn├Żch variantov hodiniek a pri platen├ş pou┼żije┼í k├│d, ktor├Ż ti pr├şde na e-mail po otvoren├ş ├║─Źtu. A m├í┼í nak├║pen├ę.

T├íto akcia je prepojen├í s┬ákampa┼łou Odporu─Ź Georgea. Ak si ├║─Źet zalo┼ż├ş┼í cez odpor├║─Źanie kamar├íta, m├┤┼żete obaja z├şska┼ą extra bonus. On zarob├ş 40 eur za to, ┼że si zalo┼ż├ş┼í ├║─Źet a┬ábude┼í plati┼ą nov├Żmi hodinkami. Ty za to ist├ę dostane┼í 30 eur. Ak ti bud├║ rodi─Źia posiela┼ą vreckov├ę pravidelne na tvoj ├║─Źet v Slovenskej sporite─żni, m├┤┼że┼í sa te┼íi┼ą na ─Ćal┼í├şch 30 eur. A samozrejme, aj ty m├┤┼że┼í ─Ćalej odpor├║─Źa┼ą Georgea a┬ázarobi┼ą si tak ─Ćal┼íiu dvestovku.

Akcia je limitovan├í, tak otvorenie ├║─Źtu ve─żmi neodkladaj. Hodinky dostane iba prv├Żch 1 600 klientov.