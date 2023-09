Toto bol Fabriq 3: Baba Jaga všetkých šokoval, smutný deň pre Mukhammada a prvé mená v Pyramíde slávy

V┼íetk├Żch v├ş┼ąazov odohran├Żch z├ípasov Fabriq 3 n├íjde┼í v ─Źl├ínku.

Uplynul├Ż v├şkend hostila Mestsk├í ┼íportov├í hala v Trnave tret├ş turnaj organiz├ície FABRIQ MMA. Z├ípasov├í listina pozost├ívala z dvan├ístich duelov a priestor u┼ż tradi─Źne dostali aj talenty z amat├ęrskej sc├ęny. N├ív┼ítevn├şci mohli vidie┼ą kvalifik├íciu do ┼ítartuj├║cej Pyram├şdy sl├ívy a o─Źak├ívan├Ż stret medzi V├íclavom Mikul├í┼íkom a R├│bertom Kokym. Ako teda prebiehala udalos┼ą Fabriq 3?

Vydaren├Ż ve─Źer m├í za sebou trnavsk├Ż klub Spartakus Fight Gym. Na dom├ícej p├┤de sa do akcie dostalo poltucet jeho z├ístupcov, pri─Źom v┼íetci odch├ídzali zo svojich konfront├íci├ş so zdvihnutou rukou. Do profesion├ílneho sveta vst├║pili spr├ívnou nohou Jansu Gogia a┬áLuk├í┼í Eli├í┼í. ─Äal┼í├ş cenn├Ż skalp zaknihoval perspekt├şvny Samir Smaali, neporazite─żnos┼ą si udr┼żal Stevan Nikoli─Ź a svojho s├║pera expresne u┼íkrtil Branislav Zuz├ík.

Zdroj: Refresher/Bianka Zubková

Azda najspokojnej┼í├ş z┬átejto skupiny bojovn├şkov musel by┼ą Tibor Bal├ízs. V┬ákrvavej trojkolovej bitke proti Denisovi Gond┼żalovi sa mu nieko─żkokr├ít podarilo dosta┼ą z┬áhrozivo vyzeraj├║cich ┼íkrten├ş. A napokon po troch kol├ích sa radoval z┬áv├Żhry na body. Toto meranie s├şl navy┼íe organiz├ítori i┬áfan├║┼íikovia ocenili pr├şvlastkom z├ípas ve─Źera, preto si obaja ┼íportovci rozdelili finan─Źn├║ odmenu vo v├Ż┼íke 2000 ÔéČ.

Ma─Ćarsk├Ż reprezentant Adam Horv├íth potreboval iba 26 sek├║nd na to, aby tvrd├Żm kolenom poslal k┬ázemi Mateja ┼áurina. Bleskov├ę ukon─Źenie je doposia─ż najr├Żchlej┼í├şm v┬áhist├│rii organiz├ície. Hne─Ć druh├ę miesto patr├ş vy┼í┼íie spom├şnan├ęmu Branislavovi Zuz├íkovi, ktor├Ż bol ÔÇ×pomal┼í├şÔÇť len o┬ájedin├║ sekundu.

Zdroj: Refresher/Bianka Zubková

Cestu do mal├ęho R├şma si na┼íli┬áaj Makhmud Muradov a┬á─Żudov├şt Klein. Dvojica elitn├Żch bojovn├şkov UFC zast├íva poz├şciu kou─Źov v┬áPyram├şde sl├ívy, ktorej v├ş┼ąaz z├şska zmluvu s┬áOKTAGONOM MMA. Pr├íve druh├Ż menovan├Ż ozn├ímil prv├ę men├í svojich nov├Żch zverencov: ÔÇ×Ur─Źite si vyber├ím Tom├í┼ía Cig├ínika. Hoci dnes nez├ípasil, ur─Źite tam patr├ş, m├í kvality na to, aby uk├ízal ve─ża. Druh├Żm bojovn├şkom je Stevan Nikoli─Ź. Predviedol naozaj skvel├Ż v├Żkon, r├íd by som ho podporil.ÔÇť

Makhmud Muradov m├í zatia─ż poz├şcie vo svojom t├şme vo─żn├ę. Do Trnavy v┼íak priniesol aj dvojicu Uzbekov zo svojej liahne. Mukhiddin Mamazhonov si svoj duel napriek probl├ęmom s┬áokom ustr├í┼żil a┬ámohol oslavova┼ą triumf.

Zdroj: Refresher/Bianka Zubková

Tak├ę ┼í┼ąastie u┼ż nemal jeho kolega a┬ákrajan Mukhammad Alikhujaev. U┼ż v┬áprvom kole si ne┼í┼ąastne roztrhol ucho,┬áv d├┤sledku ─Źoho┬ádostal od lek├íra stopku. Prehru zn├í┼íal o┬áto ┼ąa┼ż┼íie, ┼że v┬áde┼ł turnaja oslavoval 25. narodeniny. Jeho premo┼żite─ż Magomed Kadimagomedov, naopak, pridal piate v├ş┼ąazstvo, tretie pod hlavi─Źkou FABRIQ MMA a┬ána─Ćalej ost├íva neporazen├Ż.

Karta vyvrcholila o─Źak├ívan├Żm stretom medzi V├íclavom Mikul├í┼íkom a┬áR├│bertom Kokym. Medzi rivalmi to poriadne vrelo u┼ż pred samotn├Żm z├ípasom. Obaja protagonisti si siahli na dno svojich fyzick├Żch s├şl a┬áich stret sa na prekvapenie mnoh├Żch odohr├íval aj na zemi.

FABRIQ najbli┼ż┼íie rozlo┼ż├ş svoje stany 20. janu├íra 2024 pod Zoborom. Turnaj s┬áporadov├Żm ─Ź├şslom ┼ítyri bude hosti┼ą Mestsk├í ┼íportov├í hala v┬áNitre. Vstupenky si m├┤┼że┼í k├║pi┼ą v┬ásieti Ticketportal

Uprostred tretieho kola v┼íak ÔÇ×Baba JagaÔÇť v┼íetk├Żch ┼íokoval, ke─Ć sa rozhodol odst├║pi┼ą. ÔÇ×Mojou najv├Ą─Ź┼íou chybou je, ┼że najsk├┤r kon├ím a┬ápotom prem├Ż┼í─żam. A┬árob├şm tak├ęho chyby. Reagoval som najlep┼íie, ako viem, tak┼że skratovo. Ak som niekoho sklamal, zradil, ospravedl┼łujem sa,ÔÇť hovoril na tla─Źovej konferencii.

Zdroj: Refresher/Bianka Zubková

R├│bert Koky si hne─Ć pri svojej premi├ęre v┬áprofesion├ílnom MMA prip├şsal cenn├Ż skalp. ─îesk├ęmu protivn├şkovi navy┼íe navrhol odvetu v┬ápostoji, ─Źo vzbudilo ve─żk├ę v├í┼íne. ÔÇ×A zase nabeh├í┼í 150 kilometrov a┬ája za tebou budem uteka┼ą?ÔÇť reagoval vyto─Źen├Ż V├íclav Mikul├í┼íek, pri─Źom vzniknut├║ situ├íciu museli upokojova┼ą moder├ítori a┬á─Źlenovia ochranky.

V├ŁSLEDKY FABRIQ 3: TRNAVA

PRELIMS:

(v├ş┼ąaz) Marcel ┼áimo vs. ┼áimon Fiantok (jednomyse─żn├ę rozhodnutie)

(v├ş┼ąaz) Adam MÔÇÖRabet vs Andrej Podloha (jednomyse─żn├ę rozhodnutie)

(v├ş┼ąaz) Samir Smaali vs. Marek Ne┼ítr├ík (TKO)

HLAVNÁ KARTA:

(v├ş┼ąaz) Jansu Gogia vs. Ivan Klevets (jednomyse─żn├ę rozhodnutie)

(v├ş┼ąaz) Stevan Nikoli─Ź vs. Igor Luka─Źovi─Ź (TKO)

(v├ş┼ąaz) Luk├í┼í Eli├í┼í vs. Martin Mucha (TKO)

(v├ş┼ąaz) Branislav Zuz├ík vs. Stanislav Shaboltas (TKO)

Denis Gond┼żala vs. (v├ş┼ąaz) Tibor Bal├ízs (split decision)

Matej ┼áurin vs. (v├ş┼ąaz) Adam Horv├íth (TKO)

Yamik Furtado vs. (v├ş┼ąaz) Mukhiddin Mamazhonov (jednomyse─żn├ę rozhodnutie)

(v├ş┼ąaz) Magomed Kadimagomedov vs. Mukhammad Alikhujaev (TKO)

V├íclav Mikul├í┼íek vs. (v├ş┼ąaz) R├│bert Koky (vzdanie s├║pera)