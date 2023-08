KVÍZ: Jay Z, Kanye West či Juice WRLD. Ktoré zo svetových hviezd vystúpili na Slovensku?

Vysvetlenie

Dnes to znie ako science-fiction, ale thrash metalová legenda z Los Angeles vystúpila aj na Slovensku, a to 8. júna 1993 v hlavnom meste, konkrétne na bývalom štadióne Inter. Koncertovať s nimi mali aj Alice In Chains, no nakoniec namiesto nich zahrali Megadeth. Išlo však o totálne fiasko, keďže na nich prišlo len zhruba 8-tisíc ľudí, čo bolo vtedy vzhľadom na veľkosť kapely žalostne málo. Len dva roky predtým sa totiž na kapelu prišlo v Moskve pozrieť 1,5 milióna ľudí.