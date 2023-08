Toto je 5 tipov, ako si zostaviť kapsulový šatník. Čo musíš vyradiť a naopak, čo si dokúpiť?

Kapsulový šatník krok za krokom.

Ako to robia, že sú vždy dokonalo zladení a vyzerajú tak elegantne? Ak si aj ty kladieš túto otázku vždy, keď scrolluješ fashion profilmi na Instagrame, čítaj ďalej. Kľúčom je totiž kapsulový šatník. Stojí na niekoľkých základných princípoch, medzi ktoré patrí kvalita, minimalizmus, nadčasovosť a kombinovateľnosť.

Hlavným cieľom kapsulového šatníka je zredukovať množstvo oblečenia v šatníku a zjednodušiť výber outfitov. Takto zostavený šatník ti v podstate umožňuje vytvárať stále nové outfity s pomerne malým množstvom oblečenia a obuvi.

História kapsulového šatníka

Termín kapsulový šatník zaviedla v 70. rokoch minulého storočia Susie Faux, ktorá si Londýne otvorila butik s názvom Wardrobe. Ponúkala v ňom minimalistické, kvalitné a nadčasové oblečenie, ktoré sa dalo ľahko kombinovať. Podľa Susie Faux by mal šatník obsahovať len niekoľko základných kúskov, ktoré možno kombinovať so sezónnejšími doplnkami.

Do povedomia širokej verejnosti sa táto myšlienka dostala najmä vďaka módnej návrhárke Donne Karan, ktorá v roku 1985 predstavila kolekciu Seven Easy Pieces. Karan ukázala, že sedem kúskov stačí na vytvorenie rôznych outfitov na akúkoľvek príležitosť. Čo všetko by tvoj kapsulový šatník mal obsahovať? Čítaj ďalej.

Zdroj: Freepik /freepik

1. Pretrieď si šatník

Prvým krokom k vytvoreniu kapsulového šatníka je dôkladný audit toho existujúceho. Ak tvoja skriňa praská vo švíkoch, no ty stále nemáš čo na seba, iste si uvedomuješ, že je niečo zle. Kapsulový šatník by mal obsahovať maximálne 40 kúskov vrátane doplnkov a topánok. Prejdi si každý kúsok, ktorý vlastníš, a úprimne si odpovedz na otázku, či ho nosíš pravidelne alebo len raz za niekoľko rokov.

Zbav sa oblečenia, ktoré:

ti nesedí alebo ho nenosíš,

je podobné alebo rovnaké ako iné,

nezapadá do tvojho štýlu,

nedá sa kombinovať s ostatnými kúskami,

je nepraktické alebo zničené.

Oblečenie, ktoré ti po triedení zostalo, následne rozdeľ do základných kategórií. Vzniknú ti tak kôpky nohavíc, tričiek, šortiek, sukní, svetrov či šiat. Popremýšľaj, ktoré z vytriedených kúskov sa k sebe hodia a dajú sa jednoducho kombinovať. Z nich si ponechaj len kvalitné a ľahko kombinovateľné oblečenie.

Zdroj: Freepik / freepik

2. Zisti, čo ti chýba

Akonáhle máš vyčistený šatník od prebytočných kúskov, presne vieš, čo nepotrebuješ a čo ti naopak chýba. Kapsulový šatník vždy prispôsob danej sezóne. Investuj do základných sezónnych kúskov, ktoré ti vydržia dlhé roky. V letných mesiacoch ti postačí zopár bavlnených či ľanových topov, biela košeľa vhodná do práce, do mesta aj na pláž a niekoľko pohodlných spodkov (sukňa, šortky, dlhé nohavice). V zime by ti nemal chýbať vlnený kabát, prípadne páperová bunda. Na jar či na jeseň zase trenčkot, kožená alebo rifľová bunda.

Namiesto neustáleho nakupovania nového oblečenia začni stavať na tom, čo nosíš najradšej. Každý z nás má zopár nesmrteľných kúskov, na ktoré nedá dopustiť. Práve na nich môžeš postaviť svoj kapsulový šatník.

Vyhni sa farebným, vzorovaným a extravagantným kúskom, ktoré tvoju kapsulu rozbijú. Namiesto toho siahni po oblečení v neutrálnych farbách, ktoré vieš skombinovať, prípadne doplniť niečím výraznejším. Základ by mali tvoriť kvalitné topy v neutrálnych farbách, pohodlné nohavice zvýrazňujúce a zakrývajúce to, čo treba, šortky či sukňa ideálnej dĺžky a samozrejme pohodlná obuv.

Zdroj: ECCO

Na kvalite, jedinečnosti a nadčasovosti si zakladá aj dánska značka ECCO, ktorá sa od roku 1963 špecializuje na remeselnú výrobu koženej obuvi a doplnkov. Práve takéto kúsky by mali tvoriť základ tvojej novej kapsuly.

V najnovšej jesennej kolekcii nájdeš napríklad dámske kožené tenisky ECCO STREET 720, ktoré nielenže skvelo vyzerajú a ľahko sa kombinujú s akýmkoľvek outfitom, ale navyše sú extrémne pohodlné. Vďaka vlastnosti GORE-TEX SURROUND® sú nepremokavé, takže sa stanú tvojím must-have spoločníkom do upršaných dní. Konštrukcia ECCO FLUIDFORM™ s inovatívnymi kanálikmi umožňuje 360-stupňovú cirkuláciu vzduchu. Pánske tenisky ECCO STREET LITE sú modernou verziou klasických retro tenisiek s minimalistickým severským dizajnom. Opäť univerzálny a pohodlný kúsok ideálny na každodenné nosenie.

3. Vytvor si viacero kapsúl

Sako si na beh neoblečieš, to je jasné. Ako teda fungovať s kapsulovým šatníkom v bežnom živote, ktorý sa neskladá len z jednej aktivity? Vytvor si viacero základných kapsúl, ktoré vieš následne skombinovať. V šatníku môžeš mať pracovnú kapsulu pozostávajúcu z elegantných kúskov, ale aj športovú či voľnočasovú kapsulu. Dôležité je, aby bolo možné skombinovať voľnočasový top s elegantným sakom a športovými teniskami. Takto nebudeš mať desiatky nenoseného oblečenia, ale zopár základných kúskov, ktoré využiješ počas celého roku.

4. Investuj do toho, čo ti sedí

Pravidlo číslo jedna znie: „Kvalita je dôležitejšia než kvantita“. Zbav sa nekvalitných kúskov, ktoré sú lacné a lacno aj pôsobia. Ak chceš vyzerať elegantne, musíš investovať do kvality. Ver tomu, že jedno kvalitné tričko ťa nakoniec bude stáť menej než desať nekvalitných, ktoré sa po dvoch praniach vyťahajú a zožmolkujú. Ďalším dôležitým pravidlom pri tvorbe kapsulového šatníka je kupovať len veci, ktoré ti dobre sedia.

Kapsulový šatník nie je statický. Časom sa bude meniť a vyvíjať spolu s tebou a tvojím vkusom. Dôležité však je zachovať jeho hlavné princípy. Šatník musí byť vždy minimalistický a univerzálny.

Mnoho z nás sa pri kúpe stále rozhoduje na základe farebnej cenovky a nie na základe kvality a vhodnosti. Ak si však budeš kupovať len to, čo ti naozaj sedí, nebudeš potrebovať desať podobných topov či nohavíc. S radosťou budeš nosiť ten jeden kvalitný a padnúci kúsok. Uvidíš, že v konečnom dôsledku ušetríš.

5. Nakupuj podľa potreby, nie podľa ceny

Podstatou kapsulového šatníka je vlastniť minimum oblečenia. Napriek tomu občas nastanú situácie, kedy si budeš musieť kúpiť niečo nové. Raz za čas svoj šatník budeš musieť prevetrať a aktualizovať. Či už to bude nový zimný kabát, topánky alebo plavky, vždy vyberaj s rozvahou. Pri nákupe nového oblečenia sa snaž zachovať farebnú líniu šatníka.

Vyhni sa impulzívnemu nakupovaniu najnovších trendov, ktoré sú nepriateľmi minimalistickej kapsuly. To isté platí o nákupe oblečenia, ktoré však reálne nevynosíš. Pracuješ z domu? V tom prípade zrejme nepotrebuješ sakový kostým. Neznášaš beh a radšej plávaš? Nekupuj si bežecké oblečenie len preto, že je v akcii alebo má dobré farby.