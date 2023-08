Fotky plné bolesti: Bella Hadid odhalila fanúšikom 15-ročný boj s lymskou boreliózou

„Vesmír funguje tým najbolestivejším a zároveň najkrajším spôsobom,“ napísala Bella Hadid.

Bella Hadid sa na svojom Instagrame podelila o smutné zábery, ktoré zachytávajú jej dlhodobý boj s lymskou boreliózou. Po 15 rokoch utrpenia modelka fanúšikom odkazuje, že je konečne zdravá. Poďakovala sa všetkým, ktorí pri nej stáli, a odkazuje, že sa vráti, keď bude pripravená.

Na záberoch, ktoré zdieľala na sociálnej sieti, mohli ľudia vidieť, ako vyzerala jej liečba. Rovnakou chorobou trpela jej mama Yolanda Hadid aj mladší brat Anwar. „Týchto viac ako 100 dní boreliózy, chronickej choroby, liečby koinfekciou a takmer 15 rokov neviditeľného utrpenia stáli za to,“ informuje modelka.

Lymská borelióza vzniká bakteriálnou infekciou , ktorá sa do krvi človeka dostane zvyčajne po uhryznutí kliešťom, ktorý je prenášačom baktérie s názvom borélia. Uhryznutie kliešťom si mnohí zamieňajú napríklad s komárom, no symptómy sú oveľa vážnejšie. Po infikovaní sa začnú prejavovať v etapách. Prvé príznaky sa začnú objavovať do 3 až 30 dní po uhryznutí kliešťom. Prvým znakom je vyrážka, neskôr sa však objavia ďalšie: horúčka, bolesť hlavy, silná únava, bolesť kĺbov, bolesti svalov, zdurené lymfatické uzliny.

Ak sa infekcia rozšíri, neskôr napadne celý imunitný systém a spôsobí napríklad nepravidelný srdcový tep, necitlivosť v rukách aj v nohách, bolestivý opuch očí, ktorý môže vyústiť až do straty zraku. Tretie štádium choroby je známe ako diseminované ochorenie. Môže sa pridať artritída veľkých kĺbov, najmä kolien, ochorenia kože, keď sa koža zafarbí a opuchne. Dokonca hrozí aj strata pamäti.

Bella v príspevku vysvetlila, prečo sa rozhodla s fanúšikmi zdieľať fotografie seba aj fotky zdravotných dokumentov z roku 2014. V tom čase mala 17 rokov, cítila sa stále chorá a mala problémy s pamäťou. „Snažila som sa vybrať tie najpozitívnejšie obrázky, aké som mohla. Aj keď bol tento zážitok veľmi bolestivý, vo výsledku to bol naozaj osvetľujúci moment v mojom živote. Dal mi nových priateľov, nové vízie a nové premýšľanie,“ napísala pod fotografiami.

O svojich symptómoch sa podelila na sociálnej sieti Tiktok. Fanúšikom sa priznala, že jej pokožka neustále mení farbu, cíti pálenie, má chronickú úzkosť, stráca motiváciu, prežíva depresiu. Infekcia sa jej pravidelne dostávala aj do zubov. Príznaky sa zhoršovali najmä v čase, keď bola prepracovaná či vystresovaná. Priznala, že choroba ovplyvnila do veľkej miery aj jej fungovanie v modelingu, keďže sa jej vzhľad neustále menil a ona sa necítila v dôsledku choroby dostatočne pekne.

Zdroj: Instagram @bellahadid

Napriek všetkým bolestivým momentom, ktorými si musela Bella prejsť, dodala, že by nezmenila nič a všetkým by si prešla ešte raz. „Ani za svet by som nič nemenila. Ak by som toto všetko musela absolvovať znova, dostať sa sem, presne do tohto momentu, v ktorom sa práve nachádzam, s vami všetkými, už konečne zdravá, urobila by som to všetko znova. To ma urobilo tým, kým som dnes. Moje malé ‚ja‘ by bolo také hrdé za to, že som sa nevzdala,“ píše otvorene Hadid. Taktiež priznala, že odkedy sa jej choroba spustila, bolo to len horšie a horšie.

„Ďakujem za trpezlivosť neuveriteľnej spoločnosti, pre ktorú pracujem, svojim podporovateľom a ľuďom, ktorí tu pri mne boli a ozývali sa mi. Svojim agentom Jillovi a Josephovi za to, že ma chránili. Milujem vás a vážim si vás ešte viac, nedokážem to ani vyjadriť. Ďakujem svojej mame za to, že si uchováva všetky moje zdravotné záznamy, drží sa pri mne, nikdy ma neopúšťa, ochraňuje, podporuje ma a predovšetkým mi v tom všetkom verí,“ vyjadrila ďakovné slová svojim blízkym.