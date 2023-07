Kde brigádujú mladí Slováci a koľko si počas leta zarobia? (ANKETA)

Viac sa dozvieš v našom videu.

Šajmo sa opäť raz vybral medzi ľudí, aby zistil, ako je to s letnými brigádami počas tohto leta. Spolu s kamerou navštívil nákupné centrum Nivy, kde vyspovedal niekoľko mladých Slovákov o tom, kde toto leto brigádujú či koľko si prácou zarobia.

Ako sa dozvieš vo videu, brigádovať môžeš napríklad u otca či mami v práci, ale môžeš tiež skúsiť využiť svoje skúsenosti a znalosti a zarobiť si tak odovzdaním svojich "skills" výmenou za nemalú hodinovú sadzbu. Môžeš tak napríklad niekomu strážiť deti alebo doučovať svetový jazyk a zarobiť si tak až 20 eur na hodinu.

Šajma tiež zaujímalo, ako budú mladí Slováci nakladať so svojimi zárobkami z letných brigád. Alebo čo by urobili s 200 eurami, ak by ich získali len tak, zaslaním pozvánky piatim kamarátom. Takto si aj ty vieš zarobiť so šikovnou bankovou apkou George a peniaze využiť napríklad na letnú dovolenku, lístky na festival, nákupy či niekoľko príjemných posedení s kamošmi. A môžeš mať aj ďalších 60 eur. Zisti, ako na to. Pozri si video a dozvieš sa viac.

A čo ty? Budeš si leto užívať plnými dúškami na oddych alebo vymeníš časť voľného času za zárobok? Ak áno, pokojne napíš do komentára, kde toto leto pracuješ a ako naložíš so svojím zárobkom ty.