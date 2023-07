Buchinger sa vracia do boja. Postaví sa proti nebezpečnému knokautérovi

Ivan Buchinger sa vracia do klietky po vy┼íe roku, po─Źas ktor├ęho sa zotavoval zo zranenia ramena a kolena. Predstav├ş sa na pra┼żskej ┼átvanici.

Slovensk├í MMA legenda┬áv poslednom z├ípase stratila svoj titul ─żahkej v├íhy s neporazen├Żm Losenom Keitom. Buchinger po tomto s├║boji absolvoval┬ádve oper├ície.┬áJeden z naj├║spe┼ínej┼í├şch slovensk├Żch z├ípasn├şkov je v┼íak znova pripraven├Ż do boja.

Ke─Ć┼że sa vracia po dlh┼íom ─Źase, chcel ─żah┼í├ş z├ípas na rozbeh. Vyzer├í to v┼íak tak, ┼że to nebude ma┼ą ├║plne jednoduch├ę ani tentoraz. ÔÇ×Prizn├ím sa, ┼że som sa chcel vr├íti┼ą u┼ż sk├┤r, ne┼ż┬á─Źaka┼ą na z├ípas v┬áOkt├│bri (Oktagon 47) na Bratislavu. C├ştim sa dobre a┬áneviem sa do─Źka┼ą, kedy sa vr├ítim do klietky,ÔÇť┬ápovedal┬áz├ípasn├şk.







Jeho s├║perom┬ábude na turnaji Oktagon 45 ┼íampi├│n organiz├ície Hexagone MMA Franc├║z Aboubakar Tounkara so sk├│re dev├Ą┼ą v├Żhier a ┼ítyri por├í┼żky. Rod├ík z┬áPar├ş┼ża z┬ádeviatich v├Żhier a┼ż ┼íes┼ąkr├ít s├║perov ukon─Źil na KO/TKO a┬átrikr├ít z┬átoho v┬áprvom kole. Pr├íve proti Tounkarovi sa mal predstavi┼ą na Oktagon 27 v┬ároku 2021 ─Ćal┼í├ş Slov├ík, Rony Paradeiser. Tento s├║boj sa nesk├┤r zru┼íil.

ÔÇ×C├ştim sa ve─żmi dobre. Mysl├şm si, ┼że som tam, kde som bol predt├Żm, fyzicky aj ment├ílne. Nechcem e┼íte ukon─Źi┼ą kari├ęru, a┬áke─Ć telo bude fungova┼ą, r├íd by som pokra─Źoval aj na─Ćalej,ÔÇť┬ápovedal┬áBuchinger a dodal, ┼że by sa ─Źasom r├íd dopracoval k odvete s Keitom.

Na ┼átvanici bud├║ tento rok a┼ż dva turnaje (v piatok 28. j├║la a v sobotu 29. j├║la), pri─Źom ÔÇ×BukiÔÇť sa objav├ş na sobot┼łaj┼íom. Predstav├ş sa na ┼łom aj jeho spom├şnan├Ż premo┼żite─ż┬áLosene Keita┬á─Źi ─Źesk├Ż ÔÇ×Termin├ítorÔÇť┬áKarlos V├ęmola. ÔÇ×Bol som tam pred dvoma rokmi a┬ábolo to brut├ílne. Vtedy som si hovoril, ┼że by som na ┼átvanici jedn├ęho d┼ła r├íd bojoval. Mysl├şm si, ┼że teraz pri┼íiel ten spr├ívny ─Źas,ÔÇť povedal Buchinger.┬á