Chceš si v lete ľahko zarobiť a nenarobiť sa? 5 tipov, ako sa nepopáliť na brigáde

Na čo si dať pozor, ak sa rozhodneš brigádovať?

Profesionálna družička, sledovač Netflixu, ochutnávač jedla pre psy či tester matracov. Aj takýto letný job si môžeš vyskúšať. Akokoľvek absurdne to znie, skutočne existujú firmy, ktoré hľadajú profesionálnych spáčov alebo ochutnávačov zmrzliny. V Amerike si napríklad môžeš privyrobiť ako inštruktor surfovania pre psy. Za hodinu si zarobíš zhruba 13 dolárov. Ak miluješ vodu, môžeš sa stať morskou vílou. Áno, čítaš správne. Ľudia ti budú skutočne platiť za to, že budeš plávať a trepať trblietavým chvostom. Šikovná morská víla si na letnej párty zarobí aj 300 dolárov za hodinu. O profesionálnych sledovačoch Netflixu si už zrejme počul. Vedel si však o tom, že sa môžeš zamestnať aj ako tester domáceho oblečenia, ktorý má za úlohu testovať pohodlnosť outfitov počas sledovania telky? Takéto cool brigády zatiaľ nájdeš len v zahraničí. V článku ti však prezradíme, ako si aj na Slovensku môžeš zarobiť 200 € bez akejkoľvek námahy.

Medzi obľúbené letné joby, ktoré ti prinesú nielen peniaze, ale aj zábavu, patria napríklad letné festivaly. Tie každoročne hľadajú brigádnikov na rôzne pozície. Stavač festivalu, upratovač či barman. Bonusom je voľný vstup na festival. Lákavá je aj práca animátora v dovolenkovom rezorte. Ak ovládaš cudzí jazyk, máš rád deti a kopec energie, tento job môže byť tým, čo hľadáš. Ako animátor môžeš vycestovať do Španielska, Talianska, Turecka či do Ameriky. Ak ťa tento rok čaká pracovné leto, prečítaj si naše odporúčania a tipy, vďaka ktorým sa vyhneš zbytočným chybám a problémom.

Zdroj: Pexels/Jermaine Ulinwa

1. Zmluva ti kryje chrbát

Nech už sa rozhodneš pre akúkoľvek brigádu, vždy trvaj na podpise zmluvy. Tento papier chráni tvoje práva a zároveň jasne vymedzuje tvoje povinnosti. Zmluvu môžeš podpísať v momente, ako dovŕšiš 15. rok života. V zmluve musí byť jasne uvedený opis práce, dohodnutá odmena, počet hodín, ktoré budeš pracovať, a tiež obdobie, počas ktorého budeš brigádovať.

Existujú tri typy zmluvy, ktorú môžeš ako brigádnik podpísať:

Dohoda o vykonaní práce: Odpracovať môžeš max. 350 hodín v priebehu celého roka.

Dohoda o pracovnej činnosti: Odpracovať môžeš max. 10 hodín týždenne.

Dohoda o brigádnickej práci študenta: Odpracovať môžeš max. 20 hodín týždenne, pričom odpracované hodiny sa posudzujú za celé obdobie dohody. To znamená, že ak jeden mesiac odpracuješ 40 hodín, ďalší mesiac môžeš pracovať aj 120 hodín.

2. Kedy nemusíš platiť odvody?

Dohoda o brigádnickej práci študenta je medzi mladými brigádnikmi obľúbená aj preto, že ako brigádnik nemusíš riešiť žiadne odvody. Zdravotné poistenie za študentov platí štát, a ak neprekročíš mesačný príjem 200 €, nemusíš sa starať ani o odvody do Sociálnej poisťovne.

Nezabudni však zamestnávateľovi odovzdať vyplnené a podpísané oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študenta. Vďaka nemu si uplatníš výnimku a z príjmu do 200 € mesačne ti nebudú strhávané žiadne odvody. Ak zarobíš menej ako 200 € mesačne, celá výplata pôjde do tvojho vrecka. Ak túto sumu prekročíš, z rozdielu medzi výplatou a 200 € tvoj zamestnávateľ uhradí odvody na dôchodkové poistenie.

Zdroj: Pexels/Andrea Piacquadio

Mysli však na to, že odvodovú úľavu si môžeš uplatniť v daný mesiac len u jedného zamestnávateľa. Ak prekročíš mesačný príjem 200 €, zamestnávateľ za teba bude odvádzať dôchodkové poistenie. Poistné sa vypočítava z vymeriavacieho základu, ktorý sa určí ako rozdiel medzi mesačným príjmom a sumou 200 €.

Povinnosť podať daňové priznanie ti vzniká v momente, ak tvoj príjem prekročil istú hranicu. Na rok 2022 bola táto suma stanovená na 2 289,63 €. Viac info nájdeš TU.

Ak v roku 2023 zarobíš menej než 4 922,82 € a zamestnávateľ každý mesiac odvádza 19 % z tvojho príjmu, podať daňové priznanie sa ti oplatí. Štát ti totiž zaplatené dane vráti.



3. Poistenie nielen do zahraničia

Či už sa chystáš na zber ovocia do Andalúzie, alebo si chceš privyrobiť ako animátor v Bibione, nezabudni na cestovné poistenie. Ak cestuješ do krajiny, ktorá sa nachádza v Európskej únii, na ošetrenie v štátnych zdravotníckych zariadeniach ti postačí európsky preukaz zdravotného poistenia. Avšak pozor, tento preukaz ti na niektoré ošetrenia nemusí stačiť a v súkromných zdravotníckych zariadeniach ťa ošetria len v prípade, že máš uzavreté cestovné poistenie. To ti zabezpečí úhradu nákladov v akomkoľvek zdravotníckom zariadení a vyhneš sa aj vysokej spoluúčasti.

Cestovné poistenie si môžeš vybaviť aj v rámci účtu v Slovenskej sporiteľni. V apke George si ho vyklikáš za dve minúty.

Mysli aj na to, že európsky preukaz ti mimo EÚ neplatí, preto je cestovné poistenie v týchto krajinách nevyhnutnosťou. Pred cestou do zahraničia si nezabudni zistiť, či ťa nový zamestnávateľ neprihlási do systému tamojšieho poistenia. Ak sa tak stane, túto skutočnosť musíš oznámiť zdravotnej aj sociálnej poisťovni, kde ti zamestnanci poradia, ako postupovať.

Zdroj: Unsplash/Caroline LM

4. Pracovný úraz rieš okamžite

Nikto z nás si nechce predstavovať najhoršie možné scenáre, no nie nadarmo sa vraví, že kto je pripravený, nie je prekvapený. Ak by sa ti počas brigády stal pracovný úraz, neváhaj a okamžite ho začni riešiť. Nielen s lekárom, ale aj so zamestnávateľom. Pracovný úraz si ihneď daj zapísať do knihy úrazov a u lekára si daj vystaviť správu o ošetrení.

Ako brigádnik si totiž chránený zákonom. Ak ťa bude zamestnávateľ presviedčať, že nemáš nárok na odškodné, nedaj sa odradiť a stoj si za svojím. Okrem odškodného máš nárok na náhradu straty príjmu či bolestné. Viac informácií ti poskytne aj Sociálna poisťovňa.

5. Pozor na prácu z domu a ďalšie triky podvodníkov

Kedysi sme si museli dávať veľký pozor na letné brigády v zahraničí. S agentúrami, ktoré ti dokázali sprostredkovať vysnívanú brigádu v New Yorku, sa vtedy roztrhlo vrece. Podvodníci nezmizli, dnes sa však orientujú na prácu z domu. Kto by predsa netúžil po remote brigáde s flexibilným pracovným časom?

Na príliš lákavé ponuky si však daj pozor. Firmu si vždy preklepni a skús si o nej nájsť nejaké recenzie. Možno sa dozvieš, že pred nástupom budeš musieť zaplatiť vstupný poplatok, ktorý už nikdy neuvidíš. Ideálne je, ak máš možnosť svojho nového zamestnávateľa vidieť naživo.

Pozor si daj aj na ďalšie triky podvodníkov, ako napríklad zálohu za materiál, administratívne služby či registráciu do systému. Hoci ti firma sľúbi, že ti sumu vráti v rámci prvej výplaty, v praxi to často funguje tak, že tieto poplatky už nikdy neuvidíš. Niektoré falošné spoločnosti totiž zarábajú len na podvodoch a vstupných poplatkoch.