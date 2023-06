RECENZIA: No Hard Feelings

Aká je nová komédia s Jennifer Lawrence?

Málo vtipný na komédiu, málo smutný či vážny na drámu. Aj taký je najnovší film ukrajinského režiséra Gena Stupnitského, ktorý v minulosti pracoval na seriáli The Office, napísal bláznivú komédiu Bad Teacher s Cameron Diaz a Justinom Timberlakom či zrežíroval snímku Good Boys o troch malých chlapcoch pozvaných na prvú „bozkávaciu párty“.

No Hard Feelings rozpráva príbeh problémovej 32-ročnej Maddie (Jennifer Lawrence), ktorá je v poriadnych dlhoch a hrozí jej, že príde o dom, ktorý patril jej matke. Je zaseknutá v živote, prežíva zo dňa na deň a bojuje s každým, kto jej príde do cesty. Namiesto lásky a bližšieho spoznávania preferuje „jednorazovky“ s cudzincami a jej blízki vidia, že nie je veľmi šťastná.



V momente, keď prichádza o auto, nájde bizarný inzerát, v ktorom záhadní zbohatlícki rodičia ponúkajú ojazdené auto za to, že sa žena do 25 rokov zblíži z ich nesmelým 19-ročným synom Percym (Andrew Barth Feldman) predtým, než odíde na prestížnu univerzitu v Princetone, pričom toto zbližovanie má zahŕňať všetko, čo treba, teda aj sex. Maddie sa napriek pochybnostiam rozhodne, že to skúsi, a i keď vekovo nespĺňa podmienky rodičov, presvedčí ich, že práve ona je na bojovú úlohu tá pravá.





Zdroj: Sony Pictures

Tvrdý oriešok

Keď sa s mladíkom zoznámi, zistí, že zviesť ho nebude vôbec také jednoduché. Taktika, ktorú využívala na miestnych mačov, na introvertného tínedžera totiž vôbec nezaberá. Nechce s ňou mať sex, kým ju bližšie nespozná a nestrávi s ňou dostatok času, čo pochabú Maddie privádza pomaly do šialenstva.



Najradšej by sa s ním čo najrýchlejšie vyspala, získala auto a vrátila sa k bežnému životu bez „zbytočných“ citov. Po niekoľkých stretnutiach sa však všetko začína komplikovať. Percy sa zamiluje a Maddie začína mať výčitky svedomia. Navyše tajomstvo s jeho rodičmi nad ich vzťahom visí ako čierny mrak.



Začiatok snímky je veľmi rozpačitý a nefunguje príliš tak, ako to tvorcovia plánovali. Keď však na scénu nastúpi Percy, zrazu dostáva nový dych a konečne sa začne niečo diať. Hlášky sú celkom úderné a scénky, ktoré spolu dvojica zažíva, sú zároveň vtipné aj milé.





Zdroj: Sony Pictures

Tuctovosť a nedôveryhodnosť

Napriek tomu sa režisér nevyhol tuctovosti. Hoci mohol zaťať ešte hlbšie pod kožu a byť odvážnejší aj autentickejší, zvolil si prístup, ktorý poteší najmä masy milujúce klišé, ktorým navyše neprekáža prízemná jednoduchosť a umelosť. V No Hard Feelings najviac haprujú zápletka a dôveryhodnosť. Našťastie konkrétne budovanie vzťahu Maddie a Percyho je uchopené pomerne citlivo a uveriteľne.

Komédia aj tak v istom bode málinko stráca dych. Je to spôsobené najmä tým, že Stupnitsky sa zatiaľ stále nenaučil dostatočne ladne balansovať medzi komédiou a drámou. No Hard Feelings chce byť tak trochu oboje, ale nie je nakoniec poriadne ani jedno.



Dramatická rovina je veľmi povrchná a nadobúda potrebnú vážnosť len na chvíľu v závere. Komediálna rovina jasne prevažuje, no stále má od dokonalosti a napríklad inovatívnosti poriadne ďaleko. V tomto smere by nepochybne vzhľadom na námet pomohla väčšia dávka provokatívnosti. Keď už sa k nej vo filme schyľuje, režisér nepochopiteľne cúvne.





Zdroj: Sony Pictures

Slušná oddychovka

Trocha viac sa to darí napríklad filmom ako Superbad (2007), Booksmart (2019) alebo Cha Cha Real Smooth (2022). V každom prípade je zábavné sledovať, ako si tvorcovia strieľajú zo súčasnej generácie tínedžerov, najmä z ich prehnanej krehkosti či závislosti od mobilov a sociálnych sietí.



Na druhej strane s dôrazne zdvihnutým prstom pripomínajú, že by sme ich nemali podceňovať, pretože aj oni nás „starších“ môžu niečo naučiť.





Zdroj: Sony Pictures



Skvelá je aj Jennifer Lawrence, ktorej podobné roly výborne sedia, čo ukázala už viackrát, napríklad vo filme Silver Linings Playbook (2012), za ktorý získala Oscara, alebo v snímke Joy (2015). Čoraz viac vidno (aj pri takýchto na prvý pohľad nenápadných úlohách), že ako herečka skutočne zreje.



No Hard Feelings neurazí ani nenadchne. Ak si však plánuješ ísť do kina oddýchnuť po dlhom a náročnom dni v práci a nevieš, čo si vybrať, rozhodne skús práve túto komédiu. Budeš odchádzať s úsmevom na tvári. Snímke udeľujeme šesť bodov z desiatich.