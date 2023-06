7 módnych trendov, ktoré tento rok uvidíš na každom letnom festivale. Ružový western, hippie štýl aj priehľadné materiály

Už to tak raz býva, že festivalové trendy udáva Coachella. Variácie outfitov Jenny Ortegy či Camily Cabello zrejme uvidíš aj na Pohode, Grape či Szigete. Tu sú najvýraznejšie módne trendy nadchádzajúcej festivalovej sezóny.

Na jednom z najznámejších svetových festivalov Coachella sme tento rok zahliadli poriadne horúce trendy. Mnohé celebrity stavili na denim, sexi línie aj extravagantné farby, a keďže sa čochvíľa začína festivalová sezóna aj u nás, povieme ti, ako ju zvládnuť čo najlepšie.

Pozri sa, v čom sa tento rok na Coachelle predviedla Jenna Ortega, Alessandra Ambrosio, Kylie Jenner a Camila Cabello, a priprav si s nami outfit na Grape, Lovestream či Sziget.

1. Pink cowgirl

Šatník inšpirovaný westernom a estetikou kovbojov ovláda leto. Po virálnom tiktokovom trende coastal cowgirl je tu horúca novinka, ktorá v apríli tohto roka zvalcovala Coachellu. Tentoraz ti predstavujeme „pink cowgirl“, ktorá bola podľa štatistiky Google trendov najvyhľadávanejším a zároveň najpopulárnejším trendom festivalu.

Estetika pink cowgirl pobláznila v minulých rokoch aj Arianu Grande či Harryho Stylesa, no v apríli zvalcovala aj tohtoročnú Coachellu. Zdroj: Instagram/Woo Girl Wear, Instagram/mimicuttrell, Instagram/eiastarr, Instagram/Erika Diaz

Celý trik je v spojení estetiky obľúbeného barbiecoru s westernovými prvkami. Ako predpovedá už samotný názov, budeš potrebovať veľkú dávku ružovej. Čo sa týka pravidiel vo veci strihu či typu odevu – neexistujú. Či už zvolíš šaty, overal, alebo oversize sako s bedráčmi, máš vyhraté. K tomu všetkému by si nemala zabudnúť na výrazné doplnky a predovšetkým na kvalitné kovbojské čižmy a westernový klobúk (chýbať v outifte by ti nemal aspoň jeden statement kúsok). Skombinovať však môžeš aj denim.

Ružová ti na nadchádzajúcich letných festivaloch pomôže vyniknúť a westernové prvky jej dodajú extravaganciu. Ak nie si fanúšikom výrazných odtieňov, tento trend si pokojne prispôsob podľa vlastného vkusu, veď baby pink hádam nikdy nevyjde z módy.

Pink cowgirl je ideálna voľba pre tie, čo rady experimentujú a milujú trendy. Po šialenstve, ktoré vyvolávajú zábery nadchádzajúceho filmu Barbie, by zrejme každá chcela aspoň na moment vyzerať ako Margot Robbie.

2. Veľa bielej (aspoň na chvíľu)

Na zozname najväčších módnych hitov tohtoročnej Coachelly úraduje aj biela farba. Hoci môže pôsobiť prvoplánovo (a na festivale neprakticky), celebrity ako Zoey Deutch či Kylie Jenner dokázali pravý opak. Ak sa s bielou správne vyhráš a zvolíš ju vo vhodných materiáloch či vrstvách, tvoj festivalový look nebude katastrofou, ale víťazstvom.

Niektoré celebrity stavili na Coachelle na minimalizmus. Povieme ti, ako ho povýšiť na iný level. Zdroj: Instagram/Kylie Jenner, Instagram/Zoey Deutch

Kylie stavila na priehľadný crop top a modrú denimovú sukňu s nízkym strihom, ktoré oživila bielou motorkárskou koženou bundou od Courrèges a slnečnými okuliarmi s rovnako bielym rámom.

Zoey na Coachellu prišla v oversized kostýmovom komplete z kolekcie H&M leto 2023. Hoci sa ti takýto štýl na prvé počutie nespája s letným festivalom, s investičnými teniskami či so značkovými okuliarmi ho povýšiš na celkom iný level.

3. Hippie girl

Modelka Alessandra Ambrosio predviedla hneď niekoľko skvelých lookov, no do oka nám padol práve jej dokonalý, odviazaný a do detailov premyslený hippie počin. Móda inšpirovaná 60. a 70. rokmi na festivaloch azda nikdy neomrzí.

Modelka Alessandra Ambrosio predviedla na tohtoročnej Coachelle jeden z najlepších lookov. Brazílskej kráske sa zároveň podarilo obhájiť nadčasovosť hippie štýlu, ktorý na svetových festivaloch úspešne úraduje už niekoľko rokov. Zdroj: Rachpoot/Bauer-Griffin/GC Images

Azda najpútavejšou časťou outfitu modelky boli práve oranžové nohavice s kvetinovými výrezmi, ktoré lemovali zlaté aplikácie. Výbornou voľbou na dotvorenie hippie estetiky bol aj robustný zdobený opasok. Alessandra však nepodcenila ani vrchný diel outfitu, ktorý tvorí priesvitná biela blúzka so širokým rukávom a výrazným výstrihom na bruchu, no nechýba ani nenápadný zelený lem. Rovnako oceňujeme aj oranžové slnečné okuliare so zlatým rámom a hravé doplnky vo vlasoch či v oblasti dekoltu.

Aj keď sa brazílskej kráske podarilo vo svojom outfite spojiť niekoľko kúskov hippie estetiky, tebe pokojne postačí aj jeden (necháme to však na tvoj osobný feeling a vkus). V každom prípade ti odporúčame staviť na retro vzory, splývavé materiály a odviazané siluety.