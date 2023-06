Futuristická Bratislava s Hradom či budovou rozhlasu ako v Cyberpunku. Vyskúšali sme slovenskú hru, v ktorej môžeš zarábať krypto

V slovenskom hernom štúdiu pracujú vývojári Call of Duty. Ako vyzerá ich očakávaná hra Citizen Conflict?

Herná revolúcia. Týmito slovami nám opisujú vývojári z popredného slovenského herného štúdia QORPO Game Studio ich shooter hru Citizen Conflict počas oficiálneho play testu, na ktorom sme sa zúčastnili v priestoroch ich sídla v Bratislave.

Stretli sme sa s tímom, ktorý stojí za celým projektom, a rozprávali sme sa s developermi, game dizajnérmi či kľúčovými členmi štúdia. Vyskúšali sme si tiež na vlastnej koži hru v rámci oficiálneho play testu verzie Alpha 2.0.

Citizen Conflict je akčná slovenská free-to-play hra, ktorá má ambície konkurovať tým najväčším svetovým strieľačkám. Dejová línia sa odohráva na dystopicko-futuristickom mieste ďaleko od pevniny s názvom Ether Island. K dispozícii je viacero módov a máp vrátane mapy s názvom New Pressburg, ktorá prostredníctvom známych budov a ich lokalizácie pripomína Bratislavu.

Hlavné mesto Slovenska je však v hre upravené do futuristického stvárnenia. Počas hrania sme tak mali so svojou postavou možnosť prechádzať budovami Slovenského rozhlasu, Národnej rady SR či Bratislavského hradu, ktoré však boli zasadené do obľúbeného štýlu Cyberpunku.

Zdroj: QORPO

Práve tieto budovy zároveň zohrávajú úlohu ako obsadzovacie spoty, ktoré musí daný tím chrániť pred nepriateľom, vďaka čomu získava body. Tie sa okrem obsadzovania strategických území udeľujú aj za killy.

V Citizen Conflicte je tvojou úlohou zvyšovať svoj level a postupne sa tak prebojovať z najchudobnejšieho Distriktu 10 až na vrchol v Distrikte 1, pričom každá oblasť je absolútne jedinečná s vlastným príbehom a so špecifickými znakmi.

Pôsobivá grafika a úžasné prostredie vďaka Unreal Engine 5

Ide o vôbec prvú slovenská multiplayerovú „strieľačku“ vytvorenú v Unreal Engine 5, čo sa odráža na unikátnej a veľmi pôsobivej grafike na vysokej úrovni s poriadnou intenzitou a akciou. Nová generácia známeho enginu, na ktorom hra beží, ponúka úžasné prostredie a fotorealistickú grafiku. Na Unreal Engine 5 aktuálne bežia aj hry ako Fortnite, The Matrix Awakens, ale aj očakávané hry ako The Witcher 4: Polaris alebo Tekken 8, ktoré ešte len majú vyjsť.

Kamera, pohyb postavy, strieľanie a celková hrateľnosť a zážitok z hry sú na veľmi obstojnej úrovni. Citizen Conflict sme si naozaj užili, a to aj napriek tomu, že spočiatku boli neznáme mapy a okamžitý nábeh do hry mierne chaotické. Po chvíli hrania sme sa však do toho rýchlo dostali. Rozhranie je estetické a prehľadné, no úvodné lobby sa nám v alfa verzii zdalo trochu jednoduché a „prázdne“.

Zdroj: QORPO

Okrem prepracovaného deja hra ponúka aj výrazných hrdinov, z ktorých každý má inú jedinečnú schopnosť. V kategórii útočníkov máš na výber z postáv ako Dyor, Karma, Kirx 9000, Blinder či Tunkas, ktoré sú určené skôr pre hráčov s ofenzívnym štýlom hry. Ak preferuješ skôr taktický štýl hry, na výber máš postavy z kategórie špecialistov – Lutra Page, Smiler alebo Zodiac.

Ďalej je tu kategória medikov (The Doctor a Delta) na uzdravovanie spojencov v tíme a poslednou kategóriou sú tzv. supporteri (Billy, Hammerhead, Thunder a Vigo), ktorí vďaka svojim obranným schopnostiam a dôvtipu slúžia ako podpora tímu.

V aktuálnom vydaní sme počas alfa testovania mali zatiaľ k dispozícii 5 z nich, ktorí ponúkali napríklad schopnosť dočasnej neviditeľnosti, launchpadu či zrýchleného šprintu. Vývojári QOPRO chcú navyše na mesačnej báze vydávať nové kapitoly, ktoré budú posúvať príbeh hry.