Morning disco by Otto roztancuje Bratislavu už od rána a Refresher bude pri tom

Morning disco by Otto je párty, ktorá spája kvalitného DJ-a, tanec a raňajky v bistre Otto!

Zažil si už niekedy rannú diskotéku? Tento oxymoron sa stáva realitou vďaka bistru Otto! Netradičné doobedie, kde si užiješ skvelú atmosféru, chutné raňajky, kávu, ale aj alko drinky v spoločnosti DJ-ov hrajúcich do rytmu, na teba čaká už túto nedeľu 14. mája.

Zdroj: Bistro Otto!

Na Morning disco by Otto určite stretneš aj nás z Refresheru, keďže k raňajkám a káve budú barmani servírovať nielen mimózu, ale aj špeciálny čierny Refresher drink, ktorý nájdeš pod názvom „Refresher Paloma“. To len v prípade, že by si potreboval dorovnať hladinku zo sobotnej noci alebo trocha nakopnúť svoju tanečnú náladu.

DJ-i Wahe a Iamspxnkey začnú hrať už o 10.30, no svoje miestečko si môžeš prísť obsadiť už od ôsmej rána, keď ti v bistre Otto! ponúknu raňajky, kávu, limonády či čerstvý fresh. Príď si užiť netradičnú, no o to špeciálnejšiu atmosféru predobednej diskotéky, zatancuj si a zabav sa bez toho, aby si sa cítil nevyspatý. A ako bonus – stále budeš mať pred sebou polovicu voľného dňa. Tak čo, uvidíme sa v nedeľu v bistre Otto!? Zastav sa na Grösslingovej 26, párty potrvá do 15.00.