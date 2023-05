Obrovský úspech Miley Cyrus: jej známa pieseň prekonala miliardu prehratí

Niekoľko mesiacov od vydania singlu Flowers sa speváčke Miley Cyrus podarilo na Spotify prekonať hranicu miliardy prehratí. Nový rekord drží od 4. mája.

Skladba Flowers od Miley Cyrus je piesňou s najrýchlejšie získanou miliardou prehratí na Spotify. Vyšla 12. januára ako pilotný singel k albumu Endless Summer Vacation. Zároveň je skladbou, ktorá si najdlhšie drží prvé miesto v rebríčku vo Veľkej Británii od roku 2021. Pred ňou bola na prvom mieste pieseň Easy On Me od Adele.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Miley Cyrus (@mileycyrus)

Pieseň Flowers prekonala hranicu miliardy prehratí 4. mája. Platforma Spotify potvrdila, že Flowers je „najrýchlejšie streamovanou piesňou, ktorá dosiahla jednu miliardu streamov v histórii Spotify“. Speváčka sa k úspechu vyjadrila na Instagrame. „Vďaka, miliarda, mám vás rada,“ odkázala.

Singel speváčky Cyrus tak prekonal hity ako As It Was od Harryho Stylesa a Stay od Justina Biebera a The Kid LAROI. Oba spomínané single míľnik prekonali po 118 dňoch.